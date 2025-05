Milly Carlucci, l’annuncio improvviso scuote il mondo della tv: fan impietriti

Milly Carlucci è l’indiscussa regina e padrona di casa di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 dove coppie di celebrità e ballerini professionisti si cimentano in sfide a colpi di danza davanti a una giuria anch’essa parte dello spettacolo. Si tratta di uno dei format di maggior successo di casa Rai e non è un’opinione personale.

A testimoniare il successo di Ballando con le Stelle è prima di tutto la sua grande longevità. In questi giorni infatti il programma condotto dalla maggiore delle sorelle Carlucci festeggia i vent’anni di messa in onda. La prima puntata dello show venne trasmessa l’8 gennaio 2005, il che ne fa il più longevo tra i varietà della Rai. Venerdì 9 maggio uno spin-off del programma (intitolato Sognando Ballando con le Stelle) festeggerà il ventennale.

Fin dalla prima edizione Milly Carlucci conduce il programma – adattamento per il pubblico di casa nostra dello show britannico Strictly Come Dancing – del quale è anche autrice e direttore artistico e che la vede affiancata da Paolo Belli. Una rivelazione inaspettata sulla conduttrice di Sulmona ha colpito molti spettatori e il mondo della tv.

Milly Carlucci, quell’annuncio improvviso che ha colpito il mondo televisivo

Qualche giorno fa – il 4 maggio per la precisione – Teo Mammucari è tornato in televisione come ospite di Mara Venier a Domenica In. Il presentatore ha deciso di tornare in un programma Rai dopo le polemiche seguite alla sua partecipazione a Belve con tanto di uscita anticipata dallo studio e l’intervista con Francesca Fagnani lasciata a metà.

Prima di lui è stato il turno proprio di Milly Carlucci. Ospitata anche lei nel salotto di Mara Venier, la conduttrice di Ballando ha raccontato la sua vita privata e professionale. Milly e Teo si sono scambiati i saluti nello studio televisivo e il presentatore non si è smentito. Come noto Mammucari ha partecipato all’edizione 2023 di Ballando con le stelle, classificandosi terzo in coppia con Anastasia Kuzmina.

A Domenica In il conduttore ha colto l’occasione per regalare al pubblico un simpatico siparietto con Milly Carlucci proprio a proposito della sua esperienza a Ballando. «Lei mi ha fatto perdere la gara, è stata una settimana a dire ‘Teo vincerai la gara ma non dirlo a nessuno’. Una delle donne più false d’Italia», ha detto Mammucari.

Una battuta ironica e graffiante, insomma, nello stile del conduttore televisivo che tra le altre cose durante l’intervista con Mara Venier ha svelato di non provare alcun risentimento nei riguardi di Francesca Fagnani: «Io non ho nessun rancore, se vuoi fare questo mestiere le prendi e le dai. La Fagnani è una suora buona», ha detto l’ex timoniere di Scherzi a parte.