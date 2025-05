Djokovic, niente da fare al Roland Garros: i fan perdono le speranze

Quando parliamo di tennis e della storia recente non possiamo non far riferimento ad un campione del calibro di Novak Djokovic. Il tennista serbo è riuscito negli anni a mettere fine al duopolio composto dall’eterna sfida Fedal, sfida tra Roger Federer e Rafael Nadal. Il tennista di Belgrado è riuscito a superare tutti i record e conquistare ben 24 titoli del Grande Slam, un numero che appare quasi impossibile per tutti gli altri rivali.

Una serie di grandi risultati ma Djokovic in questo 2025 sembra ben lontano dal rendimento passato, l’età avanza per tutti e il serbo non vince tornei da tanto tempo e l’unico grande torneo che lo ha visto protagonista sono i Giochi Olimpici del 2024, torneo sulla terra di Parigi dove Nole ha vinto nettamente su Alcaraz in finale. Ma ora sono sempre di più i fan che pensano ad un possibile ritiro del campione balcanico.

Non c’è una data vera e propria ma Novak ha recentemente rilasciato dichiarazioni criptiche come quella a Madrid dove ha affermato che la sconfitta in questo 2025 contro Arnaldi poteva essere la sua ultima volta li’. Poi la rinuncia al torneo di Roma e delle difficoltà piuttosto evidenti. Mentre atleti come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono pronti a vincere e convincere nel circuito Atp, Novak Djokovic è agli sgoccioli della sua carriera.

Novak Djokovic e le chance a Parigi: la situazione è durissima

Novak Djokovic ha perso ancora con sconfitte importanti recenti contro Tabilo ed Arnaldi, e l’ex numero 8 al mondo, l’americano John Isner, ha parlato delle possibilità a Parigi del tennista serbo ed è stato piuttosto chiaro e diretto a riguardo: “Ovviamente è davvero difficile per noi dirlo, ma se devo tirare a indovinare credo che a questo punto gli interessi solo Wimbledon. E’ molto improbabile che possa vincere il Roland Garros e forse ora potrebbe anche capirlo”.

Isner ha spiegato poi le sue parole valutando: “Tre set su cinque in due settimane sulla terra battuta, con tutti i grandi giocatori, con il ritorno di Sinner e tanti atleti beh è molto improbabile. Non è la sua superficie migliore e sta giocando male in questo momento”, cosi l’americano è apparso piuttosto perplesso o meglio realistico sulle chance del tennista serbo a Parigi, dove solo un anno fa trionfava alle Olimpiadi. E ora Nole è alla fase finale, in molti attendono ‘The Last Dance’.