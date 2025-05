Ilary Blasi, l’ultima novità distrugge i sogni dei fan: tutto finito

Una vera e propria doccia fredda per la conduttrice tv Ilary Blasi. Cosi non funziona e le cose rischiano di mettersi malissimo.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più famose nel mondo dello spettacolo italiano. Ha iniziato giovanissima come letterina e poi l’abbiamo ammirata in più ruoli, vicina anche per diverso tempo al mondo del calcio per il matrimonio – poi naufragato – con l’ex giocatore Francesco Totti. E c’era grande attesa per Ilary e il suo ruolo in tv.

Dopo uno stop mediamente importante, specialmente per una persona che abbiamo visto per anni nel mondo della tv, c’era grande attesa per il grande ritorno di Ilary Blasi, protagonista con lo show The Couple, il nuovo reality Show della Mediaset. Un programma per certi versi simile al Grande Fratello, ma un reality in coppia e dove si fanno delle vere e proprie sfide per decretare il vero vincitore. Ma questo programma purtroppo non sembra affatto aver mantenuto le attese.

Tutti i fan erano molto curiosi di vedere Ilary Blasi e i ragazzi all’interno della Casa, ma c’è da registrare una vera e propria doccia fredda, l’audience della trasmissione The Couple parla letteralmente chiaro. Numeri disastrosi e una situazione che preoccupa in vista dei prossimi mesi, per questo Piersilvio Berlusconi è arrivato a questa clamorosa decisione. The Couple chiuderà in netto anticipo rispetto alle previsioni.

Ilary Blasi, che mazzata: ormai è quasi ufficiale

Manca ancora l’ufficialità ma visto i risultati sembrerebbe essere davvero cosa fatta, la Mediaset ha deciso di tagliare in anticipo la trasmissione The Couple e farla chiudere addirittura prima rispetto alle previsioni. Basti pensare che nella puntata di Domenica 4 Maggio la trasmissione di Ilary Blasi ha raccolto solo il 7.7 % di share, sotto addirittura al milione di telespettatori e per questo l’azienda avrebbe deciso di anticipare i tempi.

L’ultima puntata di The Couple andrebbe in onda domenica 11 Maggio e questo dato è l’ennesima bocciatura per Ilary Blasi, in netta difficoltà negli ultimi tempi rispetto al passato. Questo nuovo format non sembra piacere al grande pubblico e Piersilvio Berlusconi ha deciso per l’ennesima pesante bocciatura.

Dopo la prima puntata che aveva destato almeno un pò di curiosità le altre puntate di The Couple sono state praticamente fallimentari, Mediaset ha cosi optato di spostare la trasmissione dalla lunedi alla domenica ma i risultati sono stati uguali. Tra Che Tempo Che Fa (tra l’altro ospite c’era l’ex marito di Ilary Francesco Totti), lo speciale di Affari Tuoi e lo sport questa trasmissione ha avuto risultati praticamente disastrosi. Ed è quindi tempo di chiudere in anticipo.