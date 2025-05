Pogba nerazzurro, tutto vero: trasferimento a parametro zero

Archiviata la brutta storia relativa alla squalifica per doping, Paul Pogba è pronto a riprendere in mano la propria carriera da calciatore. Nonostante i trascorsi e le tantissime difficoltà degli ultimi anni il centrocampista francese pare ancora intenzionato a ritagliarsi il proprio spazio.

L’ex United e Juventus, archiviata la seconda parentesi in bianconero si sta quindi guardando intorno a caccia della situazione migliorare da esplorare. In questo senso sono iniziate a circolare voci sulla sua prossima destinazione con diversi club che pare abbiano mostrato il loro potenziale interesse.

Nelle scorse settimane, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport DE’, era emersa la volontà di Pogba di trasferirsi in un campionato europeo in cui non ha ancora giocato per trovare nuovi stimoli. Verrebbero così escluse la Serie A e la Premier, mentre resterebbero aperte tante altre ipotesi. Non vanno però escludere piste esotiche ed anche più semplici arrivati a questo punto della sua carriera che porterebbero all’Arabia Saudita o alla MLS.

In particolare la Major League Soccer continua ad affascinare tanti campioni provenienti dai campionati europei. Uno su tutti Lionel Messi, che da qualche tempo gioca con l’Inter Miami insieme ad altri fenomeno come Suarez, Busquets e Jordi Alba. Allo stesso modo il ‘sogno americano’ potrebbe attrarre anche Pogba che a 32 anni potrebbe trovare gli stimoli giusti in un contesto completamente diverso ed anche meno sommerso dalle pressioni.

Calciomercato, Pogba a caccia di una nuova avventura: ipotesi nerazzurra

Tra le svariate ipotesi per un potenziale trasferimento nella lega americana, per Pogba era emerso nei giorni scorsi anche il DC United. Il club statunitense avrebbe già avviato i contatti attraverso il CEO Jason Lavien, ma la situazione resta in divenire.

In questo quadro potrebbe inserirsi infatti il Montreal Impact, compagine canadese targata Joey Saputo, che avrebbe il potere economico per un’operazione del genere.

Il club nerazzurro ha visto peraltro il passaggio di alcuni ex campioni tra campo e panchina, tra i quali anche Alessandro Nesta che ci ha giocato nel 2012/13. La società canadese, che ha visto anche il passaggio di Marco Di Vaio, potrebbe quindi avere bisogno di ridare vitalità all’ambiente con un colpo ad effetto come potrebbe essere quello relativo all’ex Juve.

A 32 anni e con trascorsi bui alle spalle lo stesso Pogba non vede l’ora di rimettersi in gioco e lo sfavillante contesto della MLS potrebbe essere un’ipotesi da provare a percorrere.