Mai posizionare elettrodomestici vicino al lavello in cucina: la motivazione è incredibile

In cucina, ma così come spesso capita con il resto degli ambienti, sembra non esserci mai abbastanza spazio e questo può diventare davvero un serio problema, soprattutto se si ama cucinare e si avranno quindi tantissimi oggetti da dover tenere a portata di mano. Più ne andremo ad acquistare e più sarà necessari trovare la giusta collocazione per poter riuscire a prenderli senza troppe complicazioni.

D’altronde, siccome alcuni elettrodomestici sono fondamentali in cucina, sarà davvero difficile rinunciare ad uno di loro per poter fare spazio. Ecco che quindi, il più delle volte si troveranno delle collocazioni strategiche, un vero e proprio tetris, che permetterà di poter avere a vista tutto quello che realmente serve. Tuttavia, nel posizionare alcuni elettrodomestici si dovrà prestare maggiore attenzione, perché non tutti possono stare accanto al lavello della cucina.

Mai posizionare questi elettrodomestici accanto al lavello della cucina: rischi alti

Ebbene, se fino ad ora mai nessuno ci ha pensato, arriva il Feng Shui a fare un po’ di chiarezza. Secondo questa antichissima disciplina, infatti, alcuni elettrodomestici non dovrebbero mai essere posizionati accanto al lavello della cucina. Una teoria molto interessante e che vale la pena di essere scoperta ed approfondita.

Prima di arrivar al punto è bene ricordare in cosa consiste il Feng Shui. Si tratta di un’antica disciplina cinese che studia come l’ambiente influisce sull’energia vitale, chiamata Qi (o Chi), e sul benessere delle persone. L’obiettivo del Feng Shui è armonizzare gli spazi abitativi e lavorativi per favorire salute, prosperità, relazioni positive e equilibrio emotivo, basandosi su 5 elementi fondamentali: fuoco, acqua, terra, metallo e legno. Proprio questi 5 elementi, sempre secondo il Fengh Shui, devono essere in equilibrio tra loro in ogni ambiente.

Ma arrivando al dunque, perché alcuni elettrodomestici non possono stare accanto al lavello? Apparecchi come forno, microonde, friggitrice ad aria e fornetto, rientrano in quelli che vengono definiti elementi di fuoco e di conseguenza posizionandoli accanto al lavello, un elemento di acqua, andremmo in contrasto tra loro, impedendo il passaggio delle energie positive, facendo quindi ‘ristagnare’ quelle negative, creando così un ambiente poco sano e non si riuscirà a raggiungere l’armonia negli spazi. Per evitare che questo accada, sarà importante spostare subito questi elementi di fuoco e preferire quelli in legno, che aiuteranno a creare la giusta armonia e a riequilibrare le energie.