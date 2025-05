Alex Zanardi, l’ultima notizia fa vibrare le corde del cuore: emozione infinita

Quando parliamo di sport e di esempi per il mondo dello sport non possiamo non far riferimento ad uno sportivo che possiamo considerare come una vera leggenda del calibro di Alex Zanardi, un’atleta che negli anni ha fatto di tutto, non mollando mai e lasciando una grande eredità a tutti coloro che lo hanno seguito.

Zanardi ha avuto un grave incidente anni fa mentre correva, si è sfiorato il dramma ma Alex ha si perso l’uso delle gambe ma è riuscito a reagire ed ha dimostrato che si può competere in ogni modo e lo ha fatto anche successivamente, partecipando e diventando un campione di handbike, sport poi paraolimpico. Il 19 Giugno 2020 Zanardi è stato coinvolto in un incidente gravissimo, è rimasto in coma per diverso tempo ma dopo oltre un anno e mezzo è tornato a casa.

Da quel momento Zanardi non ha più parlato in luoghi pubblici ma è rimasto a vivere a casa sua con la sua famiglia, costantemente però si continua a parlare di lui e di quello che ha fatto, ci sono tante manifestazioni che esaltano la sua carriera ed il suo ruolo nel mondo dello sport. Nelle ultime ore si è tenuto un evento in Italia dove si sono celebrati gli atleti paraolimpici e tra questi anche gli atleti di Alex Zanardi.

Alex Zanardi, parole commoventi: lo hanno visto tutti

Nella giornata di ieri, martedi 6 Maggio 2025, si è tenuto a Piacenza un incontro con ‘Storie di atleti Paralimpici’, evento dove si è parlato di 2 testimonial d’eccezione come Giancarlo Masini e come Federico Andreoli, e durante l’incontro si è tenuto anche il Documentario ‘Tagliati per le corse’, realizzato da Obiettivo3.

Si tratta dell’intreccio di 6 storie di sei atleti paralimpici e stiamo parlando dei ragazzi di Alex Zanardi, un documentario che racconta di come la vita delle persone può avere inclusione e socialità mediante lo sport. Pierangelo Vignati ha parlato cosi riguardo questo evento:

“Vogliamo far conoscere lo Sport Paralimpico con gli atleti e creare interesse e questo incontro può essere una grande occasione con il Liceo Sportivo San Benedetto sempre pronto per le tematiche di inclusione mediante lo sport”. Nell’evento è stato citato naturalmente anche Zanardi che – mediante il suo ruolo – ha dato sicuramente un grande apporto per la crescita di questo settore ed è stato sicuramente un vero e proprio esempio.