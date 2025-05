Come sgrassare a fondo le padelle senza rovinarle: il trucco che usano anche nei ristoranti

Per preparare da mangiare per se stessi e per tutta la famiglia, l’utilizzo di pentole e padelle è fondamentale. Grazie al loro utilizzo, infatti, saranno diverse le preparazioni da poter realizzare e che permetteranno di portare in tavola piatti gustosi. Quello che ovviamente diventa più scocciante, è dover pulire successivamente tutto lo sporco che si è creato in cucina, iniziando da pentole e padelle, fino ad arrivare al piano cottura.

Una delle maggiori complicazioni che si possono riscontrare nel momento in cui si passa alla fase di pulizia, è quella di riuscire ad eliminare tutto lo sporco, spesso unto ed appiccicoso, dall’interno di pentole e padelle. Un compito, che detto così potrà sembrare semplice e veloce, ma che in realtà nasconde delle insidie da non sottovalutare.

Il trucco casalingo gratis per eliminare lo sporco da pentole e padelle

Riuscire ad eliminare a fondo tutto lo sporco da pentole e padelle è assolutamente necessario per diversi motivi. In primis per un fattore igienico, giacché cucinare in una padella sporca non è il massimo della salute, in secondo luogo anche per una maggiore durata sarà importantissimo tenere sempre tutto ben pulito. Ma come fare allora per riuscire ad eliminare velocemente tutto lo sporco? La risposta arriva direttamente dalla cucina, ed è davvero geniale.

Anche se l’utilizzo di detersivi è sicuramente il rimedio più facile per sgrassare le padelle, spesso ne dovremo usare una generosa quantità per riuscire a rimuovere tutto l’unto. Ecco perché è possibile usare un rimedio completamente gratis, per sgrassare senza difficoltà. L’ingrediente misterioso altro non è che l’acqua di cottura della pasta, che contenendo al suo interno amido e sale, sarà perfetta per sgrassare e rimuovere tutto lo sporco senza troppa fatica.

Il procedimento è rapido e veloce, una volta cotta la pasta, conservare abbondante acqua di cottura e metterla all’interno della padella da sgrassare. Lasciare agire per qualche minuto, dopodiché passare la spugna. In questo modo si noterà subito che tutto lo sporco scivolerà rapidamente via e anche l’unto non resterà all’interno della padella. Una volta fatto questo, si potrà procedere con il classico lavaggio. In questo modo eliminare l’unto non sarà mai più un problema e si consumerà anche meno detersivo. Non resta che provarlo subito e ammirare il risultato.