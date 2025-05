E se ti dicessi che la lacca non serve solo per fissare i capelli? Questi usi alternativi sono geniali

Questi usi alternativi della lacca sono davvero geniali, la rendono davvero preziosa in casa: da questo momento non si userà più solo per i capelli.

La lacca per capelli è uno di quei prodotti utilizzatissimi e che in casa non manca mai. Il suo scopo principale è quelli di fissare le acconciature e permette di poter resistere anche dopo ore, inoltre è il prodotto perfetto quando si cerca di donare volume. Un vero pezzo da novante, che non può affatto mancare nel beauty case di ognuno di noi.

In commercio è possibile trovare diverse tipologie di lacca, a partire da quella classica, fino ad arrivare a quelle che non attaccano e non creano quell’effetto appiccicato. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta e si potrà scegliere il tipo che più si adatta alle proprie esigenze. Ebbene, per gli estimatori di questo prodotto, c’è qualcosa che devono assolutamente sapere, ossia che la lacca per capelli ha in realtà degli utilizzi alternativi davvero geniali.

Questi usi alternativi della lacca sono davvero geniali: sono tutti da provare

Come spesso capita anche per altri prodotti che utilizziamo quotidianamente in casa, anche la lacca ha degli usi alternativi che nessuno conosce. Si tratta di piccoli trucchetti, che permetteranno di svolgere determinati compiti in modo più veloce. Idee geniali da provare subito e che trasformeranno la lacca in un prodotto davvero prezioso non sono per il proprio look.

Il primo utilizzo è davvero perfetto per le donne che amano indossare i collanti. Quante volte, per un banale imprevisto, le calze si sono improvvisamente smagliate? Ebbene, in questo caso, per cercare di ridurre i danni, basterà spruzzare della lacca sulla smagliatura e si fermerà all’istante senza interessare tutto il resto della calza. Inoltre, se si andrà a spruzzare sulle calze appena indossate, il nylon diventerà più resistente e non si strapperà.

Abbiamo indossato i nostri pantaloni preferiti ma la zip continua ad aprirsi? Basta spruzzarci sopra della lacca e come per magia non si muoverà più di un solo millimetro. Se invece si desiderano sopracciglia sempre in ordine, basterà spruzzare della lacca su uno spazzolino e passarlo sopra, si fisseranno immediatamente. Ma non è tutto, perché la lacca per capelli aiuterà ad eliminare anche alcune macchie difficili dai vostri tessuti: è infatti efficace contro le macchie di vino, inchiostro e smalto per unghie. Insomma, chi l’avrebbe mai detto che della semplice lacca potesse essere così utile in casa? Questi utilizzi alternativi sono davvero geniali e vale la pena provarli tutti.