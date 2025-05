Coop, offerta imbattibile a maggio: è tua con meno di 5 euro

In queste ore, nel mese di maggio, Coop torna a sorprendere i consumatori con un’offerta davvero imperdibile, in grado di attirare l’attenzione di chi è sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. In un periodo in cui risparmiare è diventata un’esigenza per tante famiglie italiane, la storica cooperativa propone una novità all’insegna della convenienza.

L’offerta lanciata da Coop ha un costo mensile inferiore a 5 euro. Una opportunità imbattibile che conferma l’impegno della nota catena per assicurare alla sua clientela prodotti di qualità a prezzi più che accessibili, a portata di tutte le tasche. A supporto della promozione Coop ha lanciato uno spot fresco e ironico, pensato per una comunicazione diretta e efficace.

La campagna, attualmente in onda su tv e web, fa leva sulla semplicità e sull’immediatezza, due caratteristiche che caratterizzano da sempre l’identità del brand Coop. L’offerta Coop di maggio si rivolge a un’ampia fetta di pubblico, che spazia dai giovani agli adulti, sempre centrata sull’idea di una spesa dai costi contenuti senza rinunciare alla qualità dei prodotti.

Coop, come funziona (e come attivare) l’imbattibile offerta di maggio a meno di 5 euro

In queste ore l’operatore virtuale CoopVoce ha lanciato un spot pubblicitario denominato “Comunicare senza limiti”, accompagnato dalla celebre canzone “Cuoricini” dei Coma_Cose. Alla fine del video appare la nuova offerta Evo 20 a 4,90 euro al mese, con minuti illimitati, 1000 SMS e 20 Giga di traffico internet mobile.

Con la promozione Evo 20 CoopVoce mette a disposizione ogni mese un numero illimitato di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Nell’offerta sono compresi 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati in 2G e 4G. Il tutto al costo di 4,90 euro al mese. Per sottoscrivere questa offerta di rete mobile i nuovi clienti dovranno necessariamente richiedere la portabilità del numero da un altro operatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CoopVoce (@coopvoce)

In questo caso non sono previsti costi di attivazione in promo. Si dovrà soltanto pagare il primo mese anticipato. L’offerta Evo 20 può essere attivata online o nei punti vendita Coop.. Salvo variazioni, c’è tempo fino al 28 maggio 2025 per attivarla. Con CoopVoce sono disponibili anche le eSIM, SIM digitali che consentono di attivare un piano cellulare senza dover utilizzare una scheda rimovibile.

Per i nuovi clienti, la nuova Evo 20 a 4,90 euro al mese è attivabile anche con Self SIM, la scheda telefonica confezionata che può essere acquistata nei punti vendita Coop aderenti e da attivare successivamente online.