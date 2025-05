Conte e Lukaku insieme in un’altra Big italiana, tradimento Napoli

Il Napoli non molla un colpo e si ritrova impelagato in un duello a distanza con l’Inter per lo scudetto che sta tenendo col fiato sospeso i tifosi. Con tre partite ancora da giocare tutto è ancora possibile per la truppa di Antonio Conte, che resta anche uno degli allenatori più chiacchierati del panorama italiano.

Lo straordinario lavoro del tecnico salentino è sotto gli occhi di tutti. Conte è stato in grado di tramutare il decimo posto dello scorso anno dei partenopei in un’annata da primato con buone possibilità di arrivare al titolo. Una crescita esponenziale quella mostrata dalla truppa azzurra, manifestatasi soprattutto attraverso l’operato dell’allenatore ex Inter e Juventus, il cui futuro però resta molto incerto.

Il contratto col Napoli è ancora lungo con altri due anni in essere, eppure le dichiarazioni dell’ultimo mese dello stesso Conte lasciano più di qualche dubbio su ciò che potrà accadere al termine della stagione. Per valutare attentamente il futuro ci sarà tempo, e prima bisognerà provare a portare a compimento quella che a tutti gli effetti sarebbe un’impresa.

Il Napoli sogna e desidera il quarto scudetto della sua storia, ma non saranno ammessi errori nelle ultime tre uscite di campionato, al netto dei risultati dell’Inter che intanto ha strappato il pass per la finale di Champions. Tralasciando per un attimo il campo, l’incertezza sulle scelte future di Conte resta, e in questo quadro si potrebbe inserire ancora la Juventus.

Calciomercato, dal Napoli alla Juventus: “Conte e Lukaku a Torino”

La Juventus punta ad un posto tra le prime quattro in classifica per non fallire l’obiettivo minimo, ma la concorrenza è folta. Tudor, arrivato da traghettatore, dovrà provare a riportare i bianconeri in Champions e solo dopo verrà stabilito il suo futuro.

Una scelta quella relativa alla panchina della Juve che Giuntoli e soci non potranno fallire dopo l’esito negativo del progetto Thiago Motta. In questo quadro si inserisce anche il profilo di Conte, per alcuni addirittura accompagnato anche da Lukaku.

Nello specifico Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, è intervenuto a ‘Maracanà’, trasmissione di ‘TMW Radio’ evidenziando: “Dopo gli errori che ha fatto l’area tecnica lo scorso anno con Giuntoli. L’errore di valutazione sulla scelta della rosa spero non lo rifaccia. Io mi rivedo già Conte e Lukaku a Torino. Non penso che la campagna acquisti sia fatta in base al risultato stagionale, ma che ci sia una programmazione con delle priorità. Per me Tudor è il piano C”.