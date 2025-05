Addio alla Red Bull a Mondiale in corso, Verstappen senza parole

Il Mondiale di Formula Uno resterà fermo questo weekend e si tornerà nel prossimo con il tanto atteso – per i colori azzurri – e storico Gran Premio di Imola, una certezza all’interno del circuito. Finora stiamo vedendo un vero e proprio dominio con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri che si dividono successi e si fanno guerra in classifica. Dietro l’unico a provare a fare qualcosa è l’attuale campione del mondo Max Verstappen, alle prese con le difficoltà della sua Red Bull.

La scuderia austriaca si trova in grossa difficoltà, sono stati fatti diversi aggiustamenti da inizio anno ma la squadra sembra avere grandi problemi. Verstappen con qualche pole position da record e qualche prestazione di livello prova a tenere competitiva una vettura che altrimenti apparirebbe in crisi totale e in fondo lo possiamo vedere anche dai risultati dei compagni di squadra. Prima Perez e poi Tsunoda si sono avvicendati ma i loro risultati sono pessimi.

Se la Red Bull ha finora qualche vittoria il merito è solo di Max Verstappen che però a fine stagione – continuando in questo passo – potrebbe davvero aprire alla possibilità di addio. Il campione olandese ha rimarcato le difficoltà della scuderia ed anche ai vertici lo hanno notato, per questo starebbero pensando tutti ad un cambiamento clamoroso. A farne le spese potrebbe essere il Team Manager della Red Bull Chris Horner, leggenda nelle vittorie di questi anni.

Caos in Red Bull, possibile addio per Chris Horner

Se in passato Horner sembrava avere totale autonomia in casa Red Bull ora le cose potrebbero essere ben diverse e ultimi rumors vicini alla scuderia parlano chiaro. Secondo quanto riporta il quotidiano Osterreich la Red Bull sarebbe intenzionata a cambiare Horner e puntare su un nuovo Team Principal.

Un modo per riavvicinare Verstappen e avere anche progressi dal punto di vista dei risultati con l’olandese che al momento vede la corsa al titolo piuttosto complicata. Se Norris sembra fare qualche errore di troppo non possiamo dire lo stesso di Piastri ed i risultati vedono un vero e proprio dominio della McLaren, sia nella classifica piloti che specialmente in quella costruttori.

Con l’addio di Horner già è partito il toto sostituto e si era parlato anche di Oliver Oakes, ex team principal Alpine. L’arresto del fratello potrebbe però aver complicato questa possibilità ed attualmente in pole per sostituire Horner ci sarebbe il 69enne Franz Tost, ex storico team principal di Toro Rosso e Alpha Tauri e fuori dal mondo Red Bull dopo divergenze proprio con Horner. Staremo a vedere ma potrebbero esserci grandi novità già dopo il Gran Premio d’Italia.