Arriva l’anticiclone in Italia, farà un caldo torrido: segnatevi questa data

Maggio ancora non vuole saperne di mettere la testa a posto e di stabilizzarsi non ci pensa proprio. Questa instabilità si trascinerà ancora per un po’ prima dell’arrivo del grande caldo, anche se con qualche pausa. Ma si tratta di una fase passeggera: poi arriverà il caldo vero, quello da piena estate, spiegano gli esperti di ilmeteo.it.

Per ora dovremo fare i conti con precipitazioni e temporali frequenti. E non solo. L’assenza di un solido anticiclone impedirà inoltre alle colonnine di mercurio di salire. I valori delle temperature infatti rimarranno al massimo in linea con la media stagionale e in alcuni casi andranno anche sotto la media. Ma l’anticiclone che fine ha fatto?

La zona di alta pressione si estende al momento, in maniera anomala, verso la parte più a nord del continente europeo. In questo modo permette l’afflusso quasi costante, sul bordo orientale del Vecchio Continente, di una corrente di aria fresca di provenienza nord-orientale. Ma questa situazione non durerà. Ecco quando arriveranno in Italia l’anticiclone e il caldo torrido.

Anticiclone in arrivo, ecco quando avremo il grande caldo in Italia: la data da segnare sul calendario

Il grande caldo, quello da temperature da piena estate dovrebbe arrivare soltanto nella terza decade di maggio o perfino nell’ultima settimana del mese. È allora che l’anticiclone potrebbe sferrare il suo primo vero attacco, se facciamo eccezione per il primo colpo – davvero di breve durata – che ci ha regalato qualche scampolo d’estate in occasione del ponte del 1° maggio.

Naturalmente le previsioni degli esperti dovranno essere confermate dagli sviluppi futuri del meteo. Ma per ora conviene segnarsi questa data. In attesa dell’arrivo dell’anticiclone, i prossimi giorni non porteranno buone notizie per gli amanti del solleone (viceversa, per chi preferisce temperature più fresche questi saranno gli ultimi giorni di tregua prima della calura estiva).

Al momento non ci sarà altro che un temporaneo aumento pressorio che avrà luogo questo fine settimana e farà registrare le temperature in aumento di qualche punto. Avremo così un gradevole clima tardo-primaverile, certamente però lontano dal caldo tipico della stagione estiva. Tuttavia il rialzo delle temperature avrà vita breve.

Con l’inizio della prossima settimana i valori termici torneranno infatti a fare di nuovo un balzo all’indietro. Le temperature arretreranno, piogge e temporali torneranno a fare la parte del leone sul Mediterraneo. Ma come detto, è probabile che dalla terza decade di maggio o nell’ultima settimana del mese l’anticiclone imprima una svolta decisamente estiva.