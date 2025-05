Tradimento, cambia di nuovo il palinsesto: Mediaset rimescola le carte

Negli ultimi anni Mediaset ha visto un netto cambiamento per quel che riguarda le sue trasmissioni. Tra le altre cose la compagnia di Piersilvio Berlusconi si è occupata del lanciare diverse nuove serie turche, serie tv che hanno avuto buon successo nel proprio paese e che sono letteralmente esplose in Italia, ottenendo grande successo. Una di queste è senza dubbio la serie tv Tradimento.

La serie Tradimento è stata trasmessa in Turchia dal 2022 al 2024 mentre è arrivata nella seconda metà del 2024 in Italia, ottenendo subito grandi numeri a livello di audience. La storia racconta le vicende della giudice Guzide Ozguder, una donna che deve fare i conti suo malgrado con la realtà e con i problemi relativi alla vita di suo marito e dei suoi figli.

Stiamo vedendo in questo momento la seconda stagione di Tradimento e ogni puntata porta nuovi clamorosi ribaltoni e colpi di scena, con il pubblico che resta ogni volta esterrefatto dinanzi a ciò che accade nel programma. Intanto arrivano importanti novità per quel che riguarda la programmazione della serie e c’è una nuova notizia per chi segue in maniera accanita questo programma. Andiamo a vedere l’ultimo importante cambio nello specifico.

Ultim’ora Tradimento, la decisione Mediaset lascia di stucco

E’ arrivata la decisione in casa Mediaset e c’è un piccolo cambio di programmazione per la soap opera Tradimento nella giornata di domenica 11 Maggio. La puntata di Tradimento della domenica andrà in onda come di consueto dalle ore 14.50 subito dopo le nuove puntate dell’immortale serie tv Beautiful ma c’è un cambiamento degli orari con la trasmissione turca che chiuderà alle 16.45 e non alle 16.30 con un aumento della puntata di circa 15 minuti con i fan che potranno cosi assistere ancora di più a questo show.

D’altronde anche nel daytime la serie tv turca sta ottenendo un’ottima fascia di ascolti e ai vertici Mediaset c’è l’idea di dare sempre più spazio a queste tipologie di programmi, specialmente visto le grosse difficoltà di reality come Grande Fratello e The Couple, quest’ultimo chiuso addirittura in anticipo. Solo dopo questa serie turca andrà in onda il consueto appuntamento con Verissimo, con Silvia Toffanin che ospiterà i suoi ospiti.

Insomma Tradimento è un appuntamento cult all’interno di Mediaset ed i fan italiani possono sorridere perchè non c’è alcuna intenzione di smobilitare, ma anzi accrescere ancora di più il prodotto.