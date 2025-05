Zverev, colpo di scena agli Internazionali: anche Sinner resta di sasso

Il campione tedesco Alexander Zverev è uno degli uomini più attesi agli Internazionali d’Italia in quel di Roma, torneo che ha vinto lo scorso anno e che lo vedrà quindi difendere il titolo. Non ci sarà però solo lui, il tedesco dovrà difendersi dagli attacchi dei suoi due più grandi rivali, il numero uno al mondo Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il 2025 di Sascha è stato davvero molto complicato, il tedesco ha ricevuto l’ennesima grande delusione agli Australian Open dove ha ceduto al nostro Jannik Sinner, perdendo abbastanza nettamente in tre set. Alla soglia dei 28 anni e dopo una nuova finale Slam persa Zverev ha accusato il colpo e questa sconfitta ha sicuramente scosso la psiche del campione, protagonista poi di un disastroso restante 2025.

Sia in Sudamerica che negli altri tornei in Europa Zverev ha raccolto molto poco, è stato sconfitto nella maggior parte delle volte al primo turno ed ha ben figurato solo al torneo Atp 500 di Monaco di Baviera, torneo vinto solo pochi giorni fa. Zverev ha debuttato bene a Roma, dove ha sconfitto in due set piuttosto nettamente l’argentino Camilo Ugo Carabelli, annichilito con il risultato di 6-2;6-1. Le parole nel post gara hanno sorpreso tutti e nessuno se le sarebbe mai aspettate.

Zverev shock nel post gara, anche Sinner sorpreso

Dopo la vittoria sull’argentino Zverev è intervenuto nel consueto appuntamento con l’intervistatore ed è apparso piuttosto infastidito. L’intervistatore ha chiesto al tennista tedesco: “Come ti senti a vincere a Roma al debutto dopo le ultime due sconfitte nei primi turni degli ultimi Masters 1000 giocati?”.

Una domanda che ha sorpreso sia addetti ai lavori che lo stesso Zverev, apparso tra lo stupito e l’infastidito nella conferenza stampa e che ha risposto per le rime, dando una dura risposta all’uomo. Zverev ha perso a Monte-Carlo contro Matteo Berrettini e poi a Madrid contro Francisco Cerundolo, poi però il tedesco ha vinto Monaco di Baviera e lui lo ha sottolineato infastidito:

“Ho vinto un torneo solo due settimane fa (Monaco di Baviera, ndr) e non mi piace pensarci. E’ il tuo lavoro fare domande stupide dopo un’ora di gioco? Lascio a te la decisione” con Zverev che vuole tornare competitivo e vuole provare a rovinare i piani nel ritorno in campo di Sinner, comunque tra i favoriti per la vittoria del torneo. Staremo a vedere come andrà a finire.