Scambio Inter-Juve: Frattesi più 12 milioni per una stella bianconera

Non solo calcio giocato per le big di Serie A. Si scalda l'asse tra Inter e Juventus: soldi e scambio con Frattesi

Il gol di Frattesi nel corso dei tempi supplementari contro il Barcellona è valso l’approdo dell‘Inter alla finalissima di Champions League. Il centrocampista italiano si conferma decisivo nei momenti importanti, e pur da alternativa di lusso continua a conservare numeri molto interessanti anche dal punto di vista realizzativo.

Quello contro il Barça è stato infatti il settimo gol stagionale del classe 1999 che in questa annata ha anche raccolto 47 apparizioni totali considerando tutte le competizioni disputate con la maglia dell’Inter. Frattesi, al netto delle gerarchie della mediana, si conferma quindi un calciatore importante nelle rotazioni di Inzaghi che gli riserva un posto speciale che lo stesso calciatore prova a valorizzare al meglio con le sue prestazioni.

Eppure c’è chi si aspetterebbe un impiego ancora maggiore per l’ex Sassuolo, che nelle ultime settimane era anche finito nell’elenco dei possibili partenti in vista della prossima estate. Per lui si era vociferato di Roma e Napoli, ma non è da escludere che il suo cartellino possa anche finire al centro di un’operazione più grande con un’altra big del calcio italiano.

Il profilo di Frattesi, fermo restando il forte legame con l’Inter, potrebbe anche finire nelle mire della Juventus, come già accaduto in passato. Nei mesi scorsi infatti anche i bianconeri si erano interessati al centrocampista romano senza però riuscire ad imbastire la giusta trattativa.

Calciomercato, si scalda l’asse tra Inter e Juventus: soldi e scambio con Frattesi

Frattesi è un autentico jolly della mediana e alla Juve potrebbe fare comodo, motivo per cui non è da escludere che in estate qualcosa possa muoversi intorno a lui.

In questo senso il centrocampista italiano potrebbe divenire anche pedina di scambio con un grande deluso dell’annata bianconera. Il riferimento è a Teun Koopmeiners, che ha performato ben al di sotto delle alte aspettative dopo le ottime stagioni con la maglia dell‘Atalanta.

L’olandese ha avuto evidenti problemi di adattamento senza quasi mai far vedere il valore del calciatore ammirato a Bergamo. Koopmeiners ha messo a referto 4 gol totali con 3 assist alla Juve, confermando una flessione evidente.

Non è quindi da escludere che Inter e Juventus possano eventualmente provare a mettere su uno scambio tra i due centrocampisti, con potenziale conguaglio a favore dei bianconeri, alla luce anche dei quasi 60 milioni investiti in estate. Le due rivali potrebbero quindi ipotizzare 12 milioni più Frattesi per il cartellino di Koopmeiners, fermo restando le enormi difficoltà ed implicazioni di un’idea del genere.