Addio a soli 30 anni, lacrime al Giro d’Italia: il triste annuncio

Una delle stelle più luminose dello sport mondiale ha deciso di chiudere la propria gloriosa carriera. I tifosi sono rimasti sconcertati di fronte alla scelta da parte dell’atleta di porre fine alla propria vita sportiva.

Si è ritirato Caleb Ewan ad appena 30 anni (il prossimo luglio ne compirà 31), lasciandosi alle spalle migliaia di tifosi in tutto il mondo ed una miriade di successi nel ciclismo, sport che lo ha reso immortale agli occhi dei fan. L’australiano di Sydney ha infatti posto fine con effetto immediato alla propria carriera annunciando il tutto con un lungo messaggio apparso sui propri profili social.

Ewan si è quindi ritirato portando in dote un palmares da ben 65 vittorie, undici delle quali nei Grandi Giri così distribuiti: cinque al Giro, cinque al Tour e una alla Vuelta.

Nel corso della sua meravigliosa vita in sella Ewan ha messo a referto anche i successi alla Classica di Amburgo e allo Scheldeprijs senza dimenticare i secondi posti alla Milano-Sanremo. Ad ogni modo le ultime annate sportive del ciclista australiano sono state tutt’altro che semplici, inevitabilmente condizionate ed avare di successi.

Ciclismo, Caleb Ewan si ritira: il messaggio commuove i fan

A quasi 31 anni Caleb Ewan ha dunque deciso di far calare il sipario sulla sua carriera in bici, il tutto con un messaggio che ha toccato anche le corde emotivo dei fan.

Nella sua lunga lettera d’addio Ewan ha evidenziato: “Questo sport è stato la parte più importante della mia vita, forgiando il mio percorso e portami a esperienze che porterò con me per sempre. Nei miei 11 anni di carriera, ho raggiunto molto di più di quanto avessi mai immaginato. Dai traguardi personali a quelli professionali, il viaggio è andato oltre ogni mia aspettativa. Sono estremamente grato per le opportunità, le sfide e la crescita che ho vissuto”.

Il classe 1994 australiano ha quindi aggiunto: “La faticosa routine, i sacrifici, la ricerca di un miglioramento costante, la fame di vincere, hanno tutti rappresentato la mia identità. Ma quello che una volta per me rappresentava tutto, oggi non lo è più. Gli ultimi anni sono stati difficili, ma nel 2025 ho trovato nuovamente sia le gambe che la fiducia in me stesso grazie alla Ineos Grenadiers”.

Ewan ha sottolineato come gli abbiano dato spazio, fiducia e “l’ambiente giusto per riscoprire quello di cui ero capace e per tornare a vincere. Mi sono sentito nuovamente me stesso e mi sono sentito nuovamente rispettato, e per questo non potrò mai ringraziarli abbastanza”.