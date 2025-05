Desideri vestiti profumati anche giorni dopo il lavaggio? Con questo trucco sembreranno appena usciti dalla lavatrice

Per avere vestiti profumati anche giorni dopo averli lavati ci sono delle semplici regole da seguire: basterà provarle per ottenere l'effetto sperato.

Una delle cose che più ci piace non appena togliamo il bucato dalla lavatrice, è sentire quella piacevole sensazione di fresco e di pulito che si sente sui capi ancora bagnati. Un profumo, che spesso è dato dalla combinazione di detersivo ed ammorbidente, e che il più delle volte, purtroppo, tende a svanire nel giro di poche ore. Un gran peccato, soprattutto perché è davvero gradevole avere la possibilità di poter indossare vestiti che ‘sanno’ proprio di buono.

Anche se in alcuni casi, esistono alcuni tipi di prodotti che garantiscono un profumo sul bucato anche per molto giorni successivi, in linea generale questa tipologia di fragranza è destinata a svanire in pochissimo tempo. Tuttavia, è bene sapere che con dei piccoli consigli è possibile ottenere indumenti che profumano anche dopo giorni.

I trucchi da seguire per ottenere vestiti profumati anche dopo settimane

Aprire l’armadio ed essere inondati da quel fresco profumo che proviene dai vestiti è sicuramente una piacevolissima sensazione. Ecco perché si cercherà di fare di tutto pur di prolungarne l’effetto. Ebbene, procedendo per gradi sarà davvero possibile ottenere capi che profumano anche dopo giorni, esattamente come se fossero appena usciti dalla lavatrice.

Per riuscire a far durare più a lungo possibile il profumo sui propri capi, sono diversi i passaggi da seguire. A partire dal lavaggio, fino ad arrivare all’asciugatura, tutto dovrà essere fatto con la massima attenzione, se si desidera ottenere realmente il risultato sperato. La prima cosa da fare è dosare la giusta quantità di detersivo ed ammorbidente, infatti, in molti credono che più se ne metta e più i vestiti profumino. In realtà non è affatto così anzi, spesso troppo detersivo fa addirittura puzzare gli abiti.

Un’altra cosa da fare è effettuare un risciacquo extra, in questo modo si andranno ad eliminare tutti i residui di detersivi, evitando la formazione di cattivi odori. Un ruolo fondamentale lo ha anche l’asciugatura, infatti, stendere i capi all’aria aperta e al sole, permette di ottenere dei capi profumati e soprattutto igienizzati dai raggi UV. Iniziando a seguire con attenzione questi semplici consigli, i vestiti non solo saranno più puliti, ma anche il loro profumo si sentirà per settimane intere. Nulla di complicato, ma delle semplici accortezze che faranno la differenza.