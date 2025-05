Colpo Douglas Luiz in Serie A, scambio super con la Juve

Tra i calciatori che hanno deluso di più nella complicata annata della Juventus c’è senza alcun dubbio anche Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano ha messo insieme appena 823′ minuti totali spalmati su 25 presenze considerando tutte le competizioni.

Il classe 1998 non ha portato in dote ne gol e ne assist, ed in generale non ha quasi mai lasciato neanche intravedere quello che doveva essere il suo teorico potenziale. Luiz infatti arrivava da stagioni molto importanti in un contesto di livello come quello dell’Aston Villa in Premier League. La sua crescita però non è proseguita in quel di Torino, dove ha morso pesantemente il freno in termini di rendimento.

Il brasiliano ha infatti vissuto un’annata da dimenticare non giustificando l’altissimo investimento fatto dalla Juventus in estate per strapparlo al club britannico. Nelle ultime settimane è stato peraltro impiegato col contagocce da Tudor ed alcune sue dichiarazioni social hanno fatto discutere.

Douglas Luiz era finito al centro di un polverone per un suo intervento su Twitch relativo alla nostalgia per la sua precedente avventura: “Mi manca l’Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore”.

Calciomercato Juventus, asse con la Fiorentina: scambio Douglas Luiz-Comuzzo

Parole forti quelle di Douglas Luiz che sono state subito prese di mira dai tifosi. Lo stesso centrocampista nelle scorse ore ha dovuto fare una precisazione: “Ho parlato dell’Aston Villa come di un posto felice per me, mi è piaciuto stare lì e crescere in quel club, ma non ho mai menzionato un ritorno. Non fraintendetemi. Amo la Juventus e sono concentrato sui nostri obiettivi”.

Il 27enne di Rio de Janeiro ha quindi provato a far rientrare l’allarme e la polemica, ma il momento delicato resta. La stagione con la Juve resta sotto gli occhi di tutti e non sarà questo rush finale a cambiarne la percezione.

È quindi giusto anche iniziare a pensare al futuro, considerato peraltro l’altissimo investimento estivo fatto dal club bianconero che rischia di essere già dilapidato.

Servirà un rilancio per Luiz che potrebbe essere anche impiegato come pedina di scambio in Serie A. Nello specifico potrebbe accendersi ancora una volta l’asse di mercato tra Juventus e Fiorentina, rivali in campo ma spesso attive insieme dal punto di vista dei trasferimenti. Non è infatti da escludere che bianconeri e viola mettano su un eventuale scambio tra Douglas Luiz e Comuzzo.

Il difensore centrale italiano, che ha avuto una grande prima parte di stagione, potrebbe tornare in auge come uomo mercato in estate e farebbe comodo alla Juve dopo le avances invernali del Napoli.