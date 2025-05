Berrettini, pessime notizie a poche ore dalla sfida contro Ruud: cosa succede

Il tennista italiano Matteo Berrettini scenderà ora in campo contro Ruud. Ora però ci sono pessime notizie in arrivo.

Comincia ufficialmente la seconda settimana degli Internazionali d’Italia e finora le cose stanno andando particolarmente bene agli italiani. Ottima prova ieri di Lorenzo Musetti mentre oggi scenderanno in campo diversi italiani, tra maschile e femminile. Manco a dirlo gli uomini più attesi sono Jannik Sinner e Matteo Berrettini anche se loro hanno due impegni molto diversi.

Il numero uno al mondo è tornato con una vittoria a Roma contro l’argentino Navone ed oggi sfiderà l’olandese De Jong, un’altra sfida non cosi complicata e sulla carta agevole. Va sottolineato però che Jannik non giocava da tre mesi prima di questo torneo e quindi ogni impegno è da prendere ‘con le molle’ e con la massima attenzione.

Ancora peggio però a Matteo Berrettini che affronterà una sfida piuttosto complicata contro il norvegese Casper Ruud, un tennista piuttosto ostico su una superficie lenta come quella di Roma. Una sfida complicata e Berrettini affronterà un finalista del Roland Garros e poi reduce dall’ultima vittoria nel Masters 1000 di Madrid, il torneo vinto più importante della sua carriera. E per Berrettini in vista di questa sfida ci sono da registrare cose piuttosto complicate, la sfida si preannuncia piuttosto complicata.

Berrettini Ruud, la sentenza è ormai netta

Il Main event di giornata a Roma è sicuramente la sfida tra Berrettini e Ruud, il top ten norvegese ed uno che è stato Top Ten per anni e che ha regalato grandi emozioni a tutti i tifosi italiani. Ed oggi è previsto un stadio caldissimo per una gara che tutti attendono con ansia. Berrettini contro Ruud è la gara finora del torneo (per ora) ma al momento il tennista norvegese appare nettamente favorito secondo i bookmakers.

Vedendo i bookmakers la vittoria di Ruud contro l’azzurro è quotata a 1.60 mentre quella di Matteo al momento – seppur le quotazioni appaiono in netto calo – è data a 2,30 o 2.40 a seconda dei bookmakers che vedono quindi l’azzurro sulla carta sconfitto. C’è preoccupazione per il tennista italiano e gli azzurri sperano nell’ennesima impresa della sua carriera, un tennista che davanti al calore del pubblico non vede l’ora di esaltarsi, ancora una volta.

Diversa la situazione di Sinner che invece parte nettamente favorito su De Jong e la sua vittoria è data addirittura a 1.10 e anche meno, le quotazioni sono in netta ascesa per l’azzurro.