La cucina non è mai stata così profumata, mi è bastato mettere queste tre piante e ho detto addio ai cattivi odori

I cattivi odori sono uno tra i problemi più comuni che si verificano in casa. Possono dipendere da tante cause e spesso non sono nemmeno così facili da eliminare del tutto. Quelli però con cui ci troveremo a ‘combattere’ quotidianamente, sono i cattivi odori che si formano in cucina mentre siamo ai fornelli. Basterà friggere o cucinare qualcosa di più intenso, che subito i vapori e gli aromi si sentiranno in ogni angolo.

Sicuramente ora che si avvicina il caldo si ha la possibilità di poter tenere le finestre aperte tutto il tempo necessario per far uscire completamente i cattivi odori. In questo modo, seppur non velocemente, si andranno a neutralizzare senza dover per forza ricorrere a qualche prodotto chimico, come i classici deodoranti per ambienti. Tuttavia, esiste un altro modo per poter far sparire i cattivi odori dalla cucina e il ‘trucco’ arriva direttamente da tre piante.

Tre piante da mettere subito in cucina e che aiutano a dire addio ai cattivi odori

Ritrovarsi con la cucina che non ha affatto un odore gradevole non è di certo una bellissima sensazione, soprattutto se si tratta di una vera e propria puzza che nel giro di poco si espanderà per tutto il resto della casa. Fortunatamente però, esiste un rimedio fai da te davvero geniale, con tre semplici piante da mettere in cucina si potrà dire addio ai cattivi odori in cucina.

Piuttosto che usare ancora quei classici deodoranti per ambienti oppure per evitare di preparare chissà quale intruglio misterioso, per eliminare i cattivi odori dalla cucina basterà sistemare vicino ai fornelli una di queste tre piante ed il gioco è fatto. Si tratta di tre comunissime specie, adatte anche a chi non ha particolarmente il pollice verde. La prima è la pianta di lavanda, che, grazie ai suoi oli essenziali naturali, è capace di assorbire gli odori forti e allo stesso tempo profumare l’ambiente in modo delicato. In più, è anche bella da vedere e dona un tocco di colore.

La seconda pianta è pothos, non solo bella da vedere ma incredibilmente potente nell’assorbire sia i cattivi odori in cucina, ma anche fumo e formaldeide. Una pianta possente, che porterà colore e aria buona. Infine, la terza pianta è il geranio odoroso, una pianta capace di rilasciare nell’aria una gradevolissima fragranza che varia a seconda della specie scelta. Basterà sfiorare semplicemente le foglie, per sentire subito un’aroma gradevolissimo e dire addio per sempre ai cattivi odori in cucina.