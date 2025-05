Pesciolini d’argento, prima che invadano casa devi allontanarli: in questo modo te ne sbarazzi subito

Come allontanare da casa i pesciolini d'argento utilizzando due comunissimi ingredienti che tutti abbiamo in casa: pochi giorni e spariranno per sempre.

Soprattutto con l’arrivo dei primi caldi, non sarà affatto raro ritrovarsi la casa presa d’assalto da tutti quei piccolissimi insetti che nei mesi invernali erano completamente sparito. Formiche, zanzare, mosche, sono solo alcune delle specie che hanno già iniziato a farsi vedere nei vari angoli delle nostre abitazioni. Oltre a loro però, c’è un’altra specie che non conosce stagioni e che si può incontrare in casa 365 giorni l’anno, ossia i pesciolini d’argento.

I pesciolini d’argento, conosciuti anche come Lepisma saccharina, sono piccoli insetti primitivi, privi di ali, che appartengono all’ordine dei Tisanuri. Il loro nome deriva dal colore argentato del corpo e dal modo serpentino con cui si muovono. Hanno una lunghezza di circa 1 centimetro e sono caratterizzati da un corpo allungato, appiattito, rivestito di piccole squame argentate. Osservandoli da vicino è possibile notare filamenti caudali e due lunghe antenne.

Pesciolini d’argento, come allontanarli da casa con due soli ingredienti

I pesciolini d’argento amano gli ambienti particolarmente bui e umidi come il bagno, la cucina, dietro i mobili e nei battiscopa. Si nutro principalmente di materiale organico in decomposizione, ma preferiscono mangiare tutto ciò che contiene zuccheri e amidi. Ecco perché il più delle volte li ritroveremo all’interno di vecchi libri, proprio perché la carta, soprattutto se contiene amido, è il loro cibo preferito.

Pur non rappresentando un pericolo per la nostra salute, trovarsi la casa invasa dai pesciolini d’argento non è affatto una buona idea. Ecco perché, prima che sia troppo tardi, bisognerà agire con tempestività. In primo luogo, la casa dovrà essere tenuta sempre ben pulita in ogni suo angolo, evitando di creare zone in cui questi piccoli esserini possono insidiarsi. Una volta fatto questo, basterà andare in cucina, aprire la dispensa e prendere zucchero e bicarbonato che saranno gli ingredienti principali del rimedio da applicare.

Il procedimento è semplicissimo, basterà mescolare zucchero e bicarbonato e metterne una piccola quantità in varie ciotoline, che andranno poi sistemate nei punti in cui si sono visti i pesciolini d’argento. Lo zucchero attirerà gli insetti e il bicarbonato una volta ingerito sarà determinate per far sparire i pesciolini d’argento. Se invece si vuole optare per un rimedio meno ‘aggressivo’ allora si potranno mettere chiodi di garofano e foglie di alloro nei libri, negli armadi e nei punti bui, che fungeranno da perfetto deterrente.