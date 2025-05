Ultim’ora Sinner, cambia tutto agli Internazionali: la decisione

Clamoroso ribaltone per il numero uno al mondo Jannik Sinner. Accadrà in queste ore agli Internazionali d'Italia, ecco le ultime.

Dopo oltre tre mesi finalmente Jannik Sinner è tornato in campo e lo stiamo rivedendo protagonista agli Internazionali d’Italia, Masters 1000 di Roma. Il numero uno al mondo ha esordito con una vittoria contro Navone offrendo una buona prestazione mentre è apparso molto più in difficoltà contro l’olandese De Jong, un avversario più alla portata.

Giocare diverse gare di fila non è semplice, specialmente per un tennista in grossa difficoltà fisica e il fenomeno azzurro testerà la sua condizione in queste sfide, specialmente in quella odierna contro l’argentino Francisco Cerundolo, reduce dalla semifinale a Madrid e sicuramente un ostacolo piuttosto pericoloso. Sinner è avvisato e c’è grande attesa per questo match.

Il fenomeno altoatesino affronterà l’argentino e già qualche anno fa Cerundolo ha battuto Sinner a Roma, era il 2023 e il forte tennista sudamericano riusci’ a vincere con il risultato di 6-7;6-2;6-2 anche se non era ancora il miglior Sinner. Purtroppo – visto lo stop forzato dovuto al Clostebol – neanche questa è la miglior versione dell’azzurro che dovrà lavorare molto per provare ad avere la meglio del rivale e accedere cosi ai Quarti di finale.

Per il match odierno, il terzo pomeridiano sul Centrale agli Internazionali, c’è da registrare però una nuova clamorosa decisione riguardo la sfida tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo, una decisione per certi versi storica. Ecco che cosa sta succedendo.

Svolta Sinner, accadrà oggi per la prima volta

La Rai trasmette ogni giorno almeno una gara degli Internazionali d’Italia e quando gioca Sinner non c’è dubbio su chi verrà trasmesso sulla rete nazionale. Jannik è l’idolo dei tifosi che non vedono l’ora di rivederlo in campo e anche la Rai sta giovando di tutto ciò; per questo l’emittente ha preso una decisione per certi versi storica e trasmetterà la gara tra i due tennisti su Rai1, la principale Rai della storica emittente.

Sinner come la Nazionale di calcio, nessuno probabilmente lo avrebbe immaginato qualche anno fa ed ora invece ci accingiamo ad assistere alla storia. La speranza è ovviamente che tutto ciò porti fortuna all’azzurro e che possa ottenere il pass per i Quarti di finale del torneo. Una giornata ricca di sfide interessanti e l’azzurro non sarà l’unico italiano in campo oggi, l’altro Lorenzo Musetti (anch’egli in Top Ten) affronterà il russo Daniil Medvedev in una sfida molto intrigante.