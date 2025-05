È tutto finito per Djokovic: stavolta è ufficiale

Tra meno di dieci giorni Novak Djokovic compirà ben 38 anni in un momento della sua carriera molto particolare. Il numero 6 al mondo è lontano dai fasti di un tempo ed ha peraltro anche saltato l’attuale torneo in corso di svolgimento a Roma.

Nole è il grande assente agli Internazionali d’Italia, competizione che ha invece segnato il ritorno ufficiale di Jannik Sinner dopo la lunga squalifica che ha privato il movimento mondiale del proprio numero uno. A dispetto della sua assenza nella capitale romana Djokovic resta però ancora tra i migliori in circolazione e proverà presto a rientrare in campo con la solita voglia di stupire e provare a vincere anche al cospetto di nuove generazioni di alto profilo.

Di questo ne è sicuro anche un rivale come Zverev, che nei giorni scorsi a margine del Masters 1000 romano aveva annunciato: “Ha giocato tutti gli altri tornei, si è ritirato soltanto da Roma. Forse non ha giocato sui suoi livelli, ma capita a tutti. Se sei al vertice del ranking e non vinci un torneo, sei sempre un po’ arrabbiato”.

Tanta stima da parte di Zverev, che al netto della fase di fisiologico calo ha evidenziato: “Io credo ancora che nel momento in cui ritroverà il suo gioco rimane il giocatore più pericoloso del mondo, le sue abilità non sono in discussione. La domanda è se vuole ancora far parte del circuito, ma è una domanda a cui solo lui può rispondere”.

E proprio le domande sul ritiro e sul futuro di Djokovic sono quelle più ricorrenti. In merito alle scelte del serbo è appena arrivato un annuncio ufficiale.

Djokovic-Murray, è già tutto finito: “Grazie per tutto il duro lavoro”

Si è già ufficialmente concluso il rapporto lavorativo tra Novak Djokovic ed Andy Murray. Ad annunciarlo è stato lo stesso serbo che con un messaggio sui social ha posto la parola ‘fine’.

Nole ha infatti ringraziato e chiuso la collaborazione: “Grazie coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto negli ultimi sei mesi, dentro e fuori dal campo. È stato molto bello approfondire la nostra amicizia insieme”.

Dopo soli sei mesi si è quindi ufficialmente concluso l’idillio iniziato lo scorso novembre quando lo stesso Djokovic era apparso decisamente entusiasta del percorso da intraprendere: “Sono molto felice di avere uno dei miei più grandi rivali dalla mia parte. Non vedo l’ora di prepararmi per l’Australia insieme a lui”.

Queste erano state le parole di benvenuto per Murray nel suo team, ma alla fine le cose non sono andate come sperato. Tra i due è già tutto finito ben prima del Roland Garros.