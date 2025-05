Juve campione d’Italia: l’annuncio ribalta la Serie A

La Juventus ha nuovamente il destino nelle proprie mani dopo i risultati della 36esima giornata di Serie A. I bianconeri affronteranno nelle ultime due partite Udinese e Venezia con la possibilità di preservare il quarto posto che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League.

La truppa di Tudor dopo il pareggio contro la Lazio ha quindi approfittato del passo falso della Roma contro l’Atalanta ed ora si ritrova con i favori del pronostico per un quarto posto che sarebbe fondamentale per intavolare in maniera più serena le strategie di mercato del prossimo mercato estivo.

Al termine dell’attuale annata andrà anche presa una decisione sulla panchina visto il ruolo da traghettatore ritagliato sullo stesso Tudor, arrivato a Torino esclusivamente per risollevare la situazione post Thiago Motta e provare a raggiungere l’obiettivo minimo della Champions.

Due partite anche per provare a dire la sua da parte del croato, in un momento storico particolare per la Juve che potrebbe operare l’ennesima rivoluzione. Tanti peraltro anche i nomi che stanno aleggiando intorno all’ambiente juventino per la guida tecnica del prossimo anno, che dovrà essere quello della rinascita dopo un’altra stagione in penombra. In questo contesto c’è un nome in particolare che convince addetti ai lavori e tifosi nell’ottica di provare a lottare nuovamente per lo scudetto.

Juventus, Conte l’uomo giusto per lo scudetto: arriva l’annuncio

Il profilo perfetto per la panchina della Juventus sarebbe quello di Antonio Conte, già bravissimo a rilanciare completamente un Napoli passato dal decimo posto dello scorso anno all’attuale lotta serrata per il titolo con l’Inter.

A seguire questa scia è anche il giornalista Massimo Pavan che su ‘TuttoJuve’ evidenzia la sua preferenza: “Se la Juve vuole quanto meno provare a lottare per il titolo sappiamo tutti chi deve prendere. Non facciamo nomi inutili, serve solo un allenatore e con quello non è nemmeno detto che si vinca ma c’è la sicurezza che tutti sputeranno l’anima o verranno presi a calci nel sedere.

Pavan ha quindi ribadito e sottolineato: “Dispiace ma è così e quanto meno c’è la sicurezza che se a fine partita succede qualcosa come a Roma sabato, arriva uno che asfalta mediaticamente questa gente, non ci parlare di Gasperini, bravo ma che fallirebbe o altri, serve lui, quello che senza Kvara e mezza squadra sta lottando per lo scudetto, Conte”.