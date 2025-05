Lacrime per Tamberi, lutto nel mondo dello sport: “Una coltellata al cuore”

Il campione di atletica italiana Gianmarco Tamberi è una delle leggende dello sport italiano, negli anni ha ottenuto grandi successi ed il pubblico lo ha sempre ricordato con grande emozione. Parliamo di un personaggio piuttosto particolare, bravo a ottenere risultati storici e allo stesso tempo sempre pronto a sorprendere, dentro e fuori la pista di atletica.

Una persona originale che ha generato tanto affetto tra i tifosi italiani, una persona che ormai si avvia alla fase finale della sua carriera ma che in ogni caso lascerà un gran ricordo tra gli appassionati. Nelle ultime ore il mondo dello sport e anche Tamberi piangono per una tragedia immane, è venuto a mancare all’età di 64 anni il noto fisioterapista Fabrizio Borra, un personaggio molto conosciuto nell’ambiente.

Fabrizio svolgeva il suo lavoro con molto affetto ed aveva una grande passione, purtroppo da tempo era malato e dopo una lunga malattia è scomparso. Parliamo di un personaggio che ha lavorato negli anni con personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, basti pensare a Marco Pantani, Fernando Alonso e anche Gianmarco Tamberi, ma anche personaggi dello spettacolo e Jovanotti ha lavorato per diverso tempo con lui.

Gianmarco Tamberi, che dolore: il messaggio di cordoglio è commovente

In molti in queste ore hanno espresso il proprio apprezzamento e il proprio cordoglio per la morte di Borra, e tra questi c’è anche Gianmarco Tamberi che ha pubblicato un lungo e commovente post sui propri account social, parole per celebrare l’amico oltre che collega ed ha parlato cosi:

“Guardate questi occhi…avrei potuto mettere un milione di foto insieme a lui ma guardate questi occhi vi prego… Ieri prima di addormentarmi mi rigiravo nel letto e pensavo alle parole che avrei voluto dirti oggi pomeriggio quando ci saremmo dovuti vedere”. Poi l’atleta ha fatto riferimento alla malattia ed ha sottolineato:

“Volevo darti la forza per lottare ancora un pò, volevo aiutarti a crederci come hai sempre fatto tu con me. Questa domenica mattina il risveglio è come una coltellata al cuore. Dalla felicità nel poterti vedere di nuovo a quel messaggio che ti trafigge e ti lascia un vuoto incolmabile” ha detto lo sportivo.

Un lungo post e in molti hanno commentato, Fabrizio Borra ha lasciato e il mondo dello sport ha espresso tanto dolore per questo addio.