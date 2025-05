Cerchiate questa data, riceverete fino a 655 euro sul conto: chi ne ha diritto

Negli ultimi anni le famiglie italiane hanno fatto molta fatica a far quadrare i bilanci. Il carovita, gli aumenti generalizzati dei beni alimentari, i rincari in bolletta hanno messo a dura prova salari rimasti al palo (tra i Paesi del G20 siamo il fanalino di coda, a causa di retribuzioni di 8,7 punti inferiori rispetto al 2008, l’anno della crisi finanziaria).

Non può dunque fare altro che comodo un accredito extra fino a 655 euro in arrivo per molti cittadini italiani. Una boccata d’aria per il bilancio di chi ne ha diritto. La somma sarà direttamente erogata sul conto corrente e rappresenta un importante supporto economico per chi deve affrontare le spese quotidiane in un contesto difficile come quello attuale.

Attenzione, però. Non tutti potranno beneficiarne. Importo e effettiva erogazione della cifra sono legati a specifici criteri, tra i quali la tipologia di contratto di lavoro, l’età, il reddito complessivo. Ecco a partire da quando alcuni – lavoratori o pensionati – potranno ricevere fino a 655 euro sul conto corrente.

Fino a 655 euro sul conto: chi ne ha diritto e la data da segnare sul calendario

Tra giugno e luglio 2025 arriverà la quattordicesimo mensilità: una somma extra in busta paga per i lavoratori che ne hanno diritto in base al contratto e anche ai pensionati che rientrano nei requisiti di reddito fissati dall’INPS. La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che spetta ai pensionati e ad alcune categorie di lavoratori dipendenti.

Dato che viene corrisposta nel periodo estivo, la quattordicesimo è chiamata anche “gratifica feriale”. Rispetto alla tredicesima, arriva a un minor numero di lavoratori. Non tutti i contratti collettivi di riferimento infatti la prevedono. Tra i pensionati invece ne hanno diritto gli over 64 con un reddito basso, non superiore al doppio dell’assegno minimo INPS (ovvero 15.688,40 euro).

La quattordicesima arriverà all’incirca tra metà giugno e metà luglio 2025. La data di accredito dipende dal CCNL di riferimento dei lavoratori. Per i pensionati la quattordicesima arriverà con la mensilità di luglio, dunque i pagamenti dovrebbero partire da martedì 1° luglio 2025. Come detto non tutti i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima (ad esempio non spetta ai dipendenti pubblici e ai lavoratori autonomi).

L’importo della quattordicesima per i lavoratori dipendenti dipende dalla retribuzione lorda mensile. Si tratta circa di uno stipendio aggiuntivo, con un importo netto un po’ più basso per via della tassazione più alta. Per i pensionati invece, a seconda del reddito e degli anni di contributi accumulati, l’importo della quattordicesima può variare tra 336 e 655 euro.