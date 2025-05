Sinner, allarme subito dopo la vittoria con Cerundolo: cosa succede

Il numero uno al mondo Jannik Sinner sembra essere tornato più in forma che mai nel circuito professionistico. L’azzurro è stato fermo per tre mesi a causa dell’ormai noto caso Clostebol ma la sospensione non sembra aver scalfito le certezze del fenomeno di San Candido che – nonostante tutto – è riuscito ad accedere ai Quarti di finale del torneo e ora il tabellone non è neanche impossibile.

I tifosi italiano sognano una finale tutta italiana tra Musetti e Sinner oppure come alternativa (e di certo non sarebbe roba da poco) uno scontro in finale tra Alcaraz e Sinner, una rivalità che ha visto raramente entrambi accedere alla finale ma che fa sognare tutti i tifosi dell’azzurro. Sinner è pronto e ieri nonostante qualche difficoltà ha regolato in due set l’argentino Francisco Cerundolo, un avversario piuttosto temibile su questa superficie.

L’azzurro ha faticato specialmente nel primo set dove ha vinto solo al tiebreak e dopo una battaglia rovente, Sinner ha battuto Cerundolo in due set in oltre due ore e nessuno si aspettava una resistenza simile ma l’impressione è che Jannik stia recuperando forma con il passare delle partite e l’obiettivo è essere pronto al 100 % in vista dei prossimi impegni, prima il 500 di Monaco e poi successivamente il Roland Garros, grande obiettivo della stagione su terra.

Jannik Sinner e le parole sul passato: dichiarazioni da brividi

In queste ore Jannik Sinner assisterà alla finale di coppa Italia tra il suo Milan ed il Bologna, una sfida che si preannuncia molto interessante. Durante la squalifica l’azzurro purtroppo non ha potuto prendere parte a nessun evento, è stata dura non poter andare neanche allo stadio o a vedere altri eventi e sicuramente Sinner ne ha sofferto. Nella conferenza stampa post vittoria su Cerundolo Jannik ha parlato di tanti temi ed è tornato anche su questa angosciosa vicenda:

“Arrivare ai Quarti è un grande risultato, devo trovare di nuovo il ritmo ma sono felice di poter giocare un altro match. Per essere il mio primo torneo sono davvero contento, le condizioni erano complicate ed era davvero difficile prevalere sull’avversario”, poi il numero uno ha confermato che valuterà la sua partecipazione ad Amburgo solo nei prossimi giorni e dopo Roma. Poi però l’azzurro ha sottolineato:

“Mi piace guardare altri sport ed ho sofferto per questa cosa. Non potevo andare allo stadio o a vedere il mio amico che fa la Milano-Sanremo in bicicletta. Ho sofferto molto ma questo è il passato e mi godo il momento”.