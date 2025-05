Costa 1,95 euro ed è divertentissimo: file infinite da Ikea per acquistarlo!

Costa soltanto 1,95 euro, ma ha già conquistato diversi clienti, pronti a portarsi a casa un piccolo oggetto di design che sta spopolando nei punti vendita di Ikea. Non si tratta di un mobile né di un accessorio tecnologico, ma di un dettaglio d’arredo in grado di abbinare funzionalità e ironia, capace di trasformare in uno spazio caratteristico gli angoli più anonimi di casa nostra.

Compattezza, morbidezza al tatto e una sorprendente versatilità sono i punti di forza di questo prodotto che riesce ad adattarsi alla perfezione a tutti gli ambienti dell’abitazione, dal bagno alla cucina, dall’ingresso alla cameretta dei bambini. A renderlo irresistibile è soprattutto il design giocoso e originale, al punto che molti clienti ne comprano più di uno per creare composizioni creative e divertenti sulle pareti di casa.

Un altro vantaggio è la facilità di installazione e la capacità di adattamento a ogni tipo di superficie. Grazie al passaparola sui social e alle recensioni più che positive dei clienti questo accessorio ha avuto fortuna. Insomma: in un momento in cui coniugare stile e praticità è diventato un must, questo piccolo oggetto può rivelarsi un’ottima scelta.

Il divertentissimo oggetto messo in vendita da Ikea a 1,95 euro

Ikea ha messo in vendita +BÄSTIS, un simpaticissimo gancio a forma di cane in grado di strappare un sorriso e di aggiungere un tocco di ironia all’arredo di casa. Costa appena 1,95 euro questo piccolo oggetto che pare uscito da una vignetta o da qualche fumetto, pronto a mettere di buon umore con la sua posa buffa o per l’effetto sorpresa.

Il gancio +BÄSTIS è fatto di gomma, colorato di nero e morbido al tatto. Può essere posizionato praticamente dappertutto senza il pericolo che rovini nulla. Può essere messo in bagno per appendere gli accappatoi, ad esempio. Ma anche in cucina per gli strofinacci o all’ingresso per le giacche. Pure in cameretta può andare bene per aggiungere un tocco simpatico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HOMES53 Imported IKEA Products (@ikeakenya)

Montare il gancio +BÄSTIS è un’operazione davvero molto facile. Non servono attrezzi complicati. Applicarlo al muro è molto semplice. Affiancandolo a uno specchio o combinandolo con altri ganci è possibile creare composizioni davvero molto interessanti. Un mix di ganci diversi permette di alternare gli stili e di creare piccoli percorsi visivi.

La forma buffa e il materiale morbido di questo gancio le rendono ideale per tanti angoli della casa. Il montaggio non richiede più di qualche minuto e la gomma morbida lo rende sicuro per ogni genere di superficie o di tessuto. Il design a forma di cane attira immediatamente l’attenzione e fa sorridere.