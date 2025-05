Da quando uso questi trucchi il mio forno non è mai stato così pulito: se solo l’avessi fatto prima

Con questi trucchi ottenere un forno pulito non è mai stato così semplice: basterà seguirli tutti per eliminare a fondo sporco ed incrostazioni.

Il forno, nonostante l’avanzare della tecnologia e l’introduzione di nuovi elettrodomestici dedicati alla cottura, resta ancora lo strumento che più spesso viene utilizzato in casa. Grazie alle sue funzioni, infatti, permette di ottenere una cucina sana e gustosa, senza dover necessariamente friggere. Per non parlare poi di quante sono le ricette che possono essere realizzate utilizzando.

Ovviamente, più si andrà ad utilizzare il forno e più sarà necessario pulirlo periodicamente. Infatti, proprio durante la cottura ci sarà la possibilità che schizzi di cibo, sugo e condimenti vari, possano attaccarsi alle pareti e anche alle teglie, costringendo così ad intervenire rapidamente. Più si lascerà accumulare lo sporco e più si andranno a formare delle incrostazioni ancora più difficili da rimuovere e che lasceranno aloni ben evidenti.

Sono questi i trucchi da provare per avere finalmente un forno sempre pulito

Ritrovarsi a dover pulire un forno particolarmente incrostato vuol dire una cosa sola: ritrovarsi a passare ore ed ore a grattare per mandare via tutto lo sporco. Pazienza e olio di gomito sono necessari, ma utilizzando dei piccoli trucchetti tutto sarà decisamente più facile e veloce. In men che non si dica il forno tornerà come nuovo e tutte quelle brutte macchie saranno solo un lontano ricordo.

Uno dei primi trucchetti consigliati e approvati anche dai maggiori esperti di pulizie domestiche, è agire sul forno quando è ancora tiepido e lo sporco verrà via con maggiore facilità. In questo modo, non si darà tempo alle macchie di seccarsi e verranno via senza nemmeno dover strofinare. Il consigli successivo è quello di utilizzare i prodotti adatti, come spugne, raschietti e panni in microfibra, capaci di ‘attaccare’ lo sporco e farlo venire via facilmente.

Ci sono poi i rimedi naturali da provare e che aiutano ad igienizzare il forno ma senza usare nulla di chimico. Il bicarbonato, ad esempio, è perfetto per questa tipologia di sporco. Per una pulizia leggera, basta scioglierne un paio di cucchiai in mezzo litro d’acqua e strofinare con una spugna. Per le incrostazioni più dure, invece, creare una pasta densa con tre parti di bicarbonato e una d’acqua. Applicare la pasta sullo sporco e lasciare agire anche un’oretta, dopodiché strofinare e rimuovere il tutto. Una volta risciacquato, ecco che il forno sarà come nuovo.