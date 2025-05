Ultim’ora Conte, via dal Napoli per un’altra Big italiana: Juve beffata!

Due partite ancora lungo il cammino del Napoli che affronterà in successione Parma e Cagliari per decidere una corsa scudetto avvincente e ricca di sorprese.

Il testa a testa con l’Inter per il titolo continua ad attirare l’attenzione dei tifosi che non stanno più nella pelle per gli ultimi 180 minuti di Serie A. Poi ci sarà modo e tempo anche per programmare il futuro, con lo stesso Antonio Conte incerto dopo i tanti annunci delle scorse settimane.

Il destino dell’allenatore salentino è tutto tranne che definito, nonostante un contratto in essere con la società di De Laurentiis per altre due stagioni. A fine annata servirà un confronto vista la grande incertezza che aleggia intorno a lui. Non è un mistero che la Juventus possa essere interessata a riportarlo a Torino, così come non sono mancate anche le voci sul Milan che dovrà ripartire dal dopo Conceiçao.

Lo stesso Conte nella conferenza stampa di vigilia contro il Genoa della scorsa settimana ha provato a sviare le domande sul futuro: “Nessun tifoso mi chiede se resto o meno, mi chiedono tutti se vinciamo lo scudetto, ve lo assicuro. Io rispondo sempre che ci proveremo come stiamo facendo. Tutto il resto è noia”.

Conte sembra quindi per ora rifuggire qualunque discorso sul suo prossimo futuro, nonostante un contratto in essere ancora molto lungo che i tifosi sperano venga onorato al meglio.

Calciomercato Napoli, Zara su Conte: “Lascerà per andare al Milan”

Al netto di un campionato ancora tutto da completare le voci su una possibile prossima destinazione di Conte si susseguono senza sosta. Dalla Juventus al Milan, non mancano altre big di Serie A che potrebbero rappresentare il passaggio giusto per il tecnico salentino.

Al netto dell’interesse dei bianconeri l’ultimo annuncio sui rossoneri sembra però ribaltare le carte in tavola. Nello specifico a parlare della situazione relativa a Conte ci ha pensato Furio Zara, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha detto la sua in maniera piuttosto netta: “Conte lascerà il Napoli, ma non andrà alla Juventus. È una voce che circola da tempo e io penso che andrà al Milan”.

Il Milan potrebbe quindi essere la prossima tappa dell’allenatore già ex Inter e Juve, che così facendo si ritroverebbe ad affrontare l’ennesima tappa in una big storica del calcio italiano. Prima però bisognerà valutare il futuro col Napoli dopo le ultime due decisive partite di Serie A.