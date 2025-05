Altro che zanzare, il vero problema in estate sono api e vespe: ma con questi rimedi naturali non corro più rischi

Come allontanare api e vespe da casa utilizzando dei semplici rimedi naturali: in questo modo non sarà più un problema avere anche le finestre aperte.

Con l’estate che avanza e con il caldo che a breve si inizierà ad avvertire, in casa, per cercare di mantenere una temperatura gradevole, finestre e balconi inizieranno a stare sempre aperti. In questo modo, infatti, non solo ci sarà il corretto ricambio d’aria, permettendo quindi all’umidità di uscire, ma si cercherà anche di trovare un po’ di fresco da qualche piccola folata di vento.

Tuttavia, se da un lato questo gesto naturale serve per trovare un po’ di refrigerio dal calore estivo, dall’altra parte sarà un vero e proprio lascia passare per tutti quegli insetti che amano i nostri ambienti domestici. Un problema non di poco conto, soprattutto quando non sono solo le zanzare a darci fastidio, ma anche api e vespe, che sono sicuramente molto più ‘pericolose’.

Come allontanare con soli rimedi naturali, api e vespe da casa

Il problema purtroppo, non si presenta soltanto all’interno di casa, ma anche all’esterno e in particolare terrazzi, balconi e giardini saranno completamente invasi da questi insetti. Ciò nonostante, pensare di stare chiusi in casa non è sicuramente una buona idea, quindi perché non provare qualche rimedio naturale efficace contro api e vespe?

Sappiamo benissimo, che purtroppo le api stanno diventando sempre di meno e per questo, sarà importante trovare qualche rimedio che le allontani in modo completamente naturale e senza far loro del male. Fortunatamente, esistono diverse alternative che aiuteranno a scacciare api e vespe in maniera decisa ma delicata. Si tratta di comunissimi ingredienti, ma che per l’occasione diventano dei repellenti efficaci.

Il primo rimedio prevede nel bruciare del caffè in polvere. Basterò sistemare del caffè macinato all’interno di un contenitore, resistente al calore, e accendere. I fumi sprigionati rilasceranno nell’aria un’aroma intenso che api, vespe e calabroni detestano. Anche l’aglio è un ottimo repellente naturale. In questo caso, si potrà mixare dell’aglio in polvere con dell’acqua, travasare il tutto in un flacone spray e vaporizzare nell’aria. Anche in questo caso l’odore per gli insetti sarà terribile e non si avvicineranno a noi. Infine, ci sono gli immancabili oli essenziali. In questo caso basterà mettere delle gocce di lavanda, eucalipto e citronella in giro per casa e saranno perfetti per proteggere da api, vespe, calabroni e anche zanzare.