Con Mondo Convenienza tenere in ordine le scarpe ‘conviene’ davvero: scegli fra queste alternative e spendi pochissimo

Con Mondo Convenienza finalmente le scarpe non saranno più in giro per casa: con queste soluzioni avrai tutto in ordine, spendendo davvero poco.

In casa c’è un grosso problema che ci affligge quotidianamente, ossia la mancanza di spazio. Non si per quale assurdo motivo, sembra non essere mai abbastanza e di conseguenza ci ritroveremo a sistemare le cose a casaccio e nel primo buco libero che troviamo in giro nei vari ambienti. E se poi la famiglia è anche particolarmente numerosa, ecco che il problema diventa ancora più serio.

Prendiamo in esame la questione delle scarpe che sono sempre in giro per casa, un problema che tutti abbiamo in casa e che spesso non riesce a trovare una valida soluzione. Per cercare di stiparle in modo corretto, o si andranno a mettere all’interno di armadi o di sgabuzzini, oppure si opterà per le classiche scarpiere. In quest’ultimo caso però, sarà necessario avere ulteriore spazio per poter sistemare questo mobile e non sempre ne avremo a disposizione.

Con Mondo Convenienza finalmente le scarpe hanno il loro posto: problema risolto

Fortunatamente, a risolvere definitivamente la questione ci ha pensato Mondo Convenienza, che, grazie alle sue diverse soluzioni, riesce finalmente a far tenere tutto in ordine. Non si tratta solo di semplici scarpiere, ma di veri e propri elementi salvaspazio e multifunzione, che garantiscono stile e design. Ci sono diverse opzioni tra cui poter scegliere, che si adattano a tutte le esigenze.

La prima linea di scarpiere Mondo Convenienza è quella ECO, che unisce design e funzionalità. Si tratta di una scarpiera con 5 ante a ribalta a cui è anche possibile applicare degli specchi. A soli 85 euro, permette di poter conservare più di dieci paia di scarpe. Inoltre, grazie alla sua linea sottile, è perfetta da inserire anche negli spazi più piccoli.

C’è poi la linea Quadrante dall’aspetto più urban, adatto per chi ama lo stile cemento. Questa scarpiera decisamente più solida e resistente degli altri modelli costa 223 euro, ma garantisce un’ottima durata nel tempo. Anche in questo caso troviamo 5 ante sempre a ribalda, ma con la presenza però di maniglie cromate, che completano lo stile.

Infine, troviamo Oslo, la scarpiera con 3 ante a ribalta, perfetta per spazi veramente piccoli. Disponibile in diverse finiture e colori, si adatta alla perfezione ad ogni stile. Pratica e comoda, è ideale anche come piano d’appoggio su cui sistemare piccolo oggetti di design. Costa 113 euro, ed è tra le scarpiere più piccole proposte da Mondo Convenienza. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e ora non ci saranno più scuse per non avere le scarpe in ordine.