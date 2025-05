Rai 2, si ferma un seguitissimo programma TV: il motivo dello stop

Uno dei principali obiettivi delle emittenti televisive è sicuramente quello di fare audience e ogni tv è attenta ai programmi da trasmettere quotidianamente. Che sia nel DayTime o in prima serata è una sfida costante, Rai e Mediaset, oltre ovviamente ad altre emittenti (locali o comunque minori) duellano per ottenere la miglior fetta di pubblico. Intanto però Rai 2 è pronta a cambiare nuovamente, sono previsti clamorosi colpi di scena.

L’emittente di Viale Mazzini sta lavorando attentamente e negli ultimi tempi sta provando a dare maggior risalto allo sport, anche perchè comunque merita e non stiamo parlando solo di calcio. Abbiamo visto come lo sport negli ultimi tempi abbiamo avuto una grande crescita, che sia il basket o la pallavolo o il tennis del numero uno al mondo Jannik Sinner. E ora – proprio per uno sport – cambia la programmazione Rai.

In molti lo hanno notato in questi giorni, i fan più attenti si sono chiesti il motivo e al momento è previsto un lungo stop per uno storico programma Rai. Per diverso tempo non andrà in onda il programma Ore 14, programma che vede la conduzione di Milo Infante e che è un cult ormai del Daytime in casa Rai 2. Uno stop lungo, i fan dovranno attendere diverse settimane e solo poi potrà tornare nuovamente in auge. Tutto previsto però ed il motivo era noto praticamente a tutti.

Stop al programma su Rai 2, è colpa del mondo dello sport

Si ferma il programma Ore 14 su Rai 2 e al suo posto in queste settimane ci sarà il Giro d’Italia 2025, la tanto amata corsa rosa, uno degli avvenimenti ciclistici più attesi e apprezzati in Italia e in tutto il mondo. Il Giro è partito venerdi scorso con la partenza da Durazzo e lo stiamo ammirando per tutto il bel paese, nelle ultime ore ha girato per la Campania e lo abbiamo visto protagonista in alcuni bei posti del Sud Italia.

Non ci sarà il campione in carica Tadej Pogacar che ha preferito le grandi classiche e prepararsi per il Tour de France ma ci saranno diversi campioni di rilievo e c’è grandissima attesa per loro. Il favorito numero uno è Primoz Roglic, connazionale di Pogacar e molto atteso nonostante l’età. Attualmente il campione è secondo in classifica, dietro al velocista Pedersen, sorpresa finora del Giro e che ha già collezionato diverse vittorie.

Uno stop lungo per Ore 14 ma i fan non devono temere e presto tornerà regolarmente il programma, il suo rientro è annunciato ufficialmente per il prossimo 2 Giugno.