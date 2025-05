Agenzia delle Entrate, truffa pericolosissima: così ti contattano e ti svuotano il conto

Occhio ad una truffa molto pericolosa per l'Agenzia delle Entrate. Sta succedendo in queste ore e in molti sono rimasti fregati.

Una nuova terribile truffa, l’ennesima degli ultimi tempi e ora stavolta bisogna fare attenzione, anche l’Agenzia delle Entrate suo malgrado è stata coinvolta ed è davvero molto rischioso. Diverse persone hanno già subito questa truffa, e in molti stanno cadendo in questo tranello, andiamo a vedere come funziona.

Parte come una telefonata piuttosto innocua, ma la realtà è ben diversa e se non fai attenzione puoi restare davvero senza soldi. Questo fenomeno si chiama Vishing, è uno dei più utilizzati e sono sempre di più le persone a chiamare e colpire specialmente i più anziani, che subito cadono nei trabocchetti e in questa particolare situazione. Le conseguenza sono davvero gravi.

Da una telefonata arrivata nelle vostre case in maniera semplice correte il rischio di perdere tutti i vostri risparmi. Bisogna fare attenzione, pensate che molte persone hanno perso tutti i propri risparmi. Purtroppo nascono sempre nuove truffe e l’ultima che vede protagonista (inconsapevolmente) l’Agenzia delle Entrate sta trovando diverse vittime. Il vishing è una tecnica che vede una persona fingersi un dipendente dell’Agenzia delle Entrate e truffa cosi tutti gli utenti che ci cascano facilmente.

Agenzia delle Entrate, è caos totale: ecco come avviene la truffa

I primi esempi sono in Sardegna ma ci sono stati vari casi con questi Cybercriminali alle prese con questa particolare truffa. Questi chiamano a telefono come se fossero funzionari delle Agenzie delle Entrate e provano ad ottenere la fiducia delle persone al telefono; si fa riferimento a possibili problemi con le dichiarazioni dei redditi e dei pagamenti arretrati che non sono stati saldati, e cosi si cerca di spaventare l’utente.

Si fa il conto di quello che potrebbe portare questi mancati pagamenti e si richiede in maniera quasi immediata il versamento immediato di denaro su conti correnti, si chiede un bonifico istantaneo o giroconti bancari o anche postali. Si chiede di fare il tutto in fretta senza tempo di riflettere e qualcuno finora c’è cascato.

Addirittura si dice che talvolta questi funzionari fittizi chiedano all’individuo di mentire al personale di banche per prelevare il maggior numero di soldi possibile. E’ una situazione strana e atipica ma in molti ci stanno cascando, c’è preoccupazione riguardo questa truffa dell’Agenzia delle Entrate e bisogna assolutamente fare attenzione, state attenti se vi arrivano queste possibilità.