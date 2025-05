Berrettini, annuncio improvviso agli Internazionali: tutti col fiato sospeso

Il tennista italiano Matteo Berrettini era uno degli uomini più attesi al Masters 1000 di Roma e c’erano grandissime aspettative nei suoi confronti. Mentre gli altri italiani sono protagonisti di un autentico show nella Capitale Matteo deve fare i conti con uno dei consueti problemi che hanno caratterizzato purtroppo la sua carriera.

I tifosi speravano di vederlo nelle prime posizioni e magari tra i protagonisti di Roma ma ancora una volta Berrettini ha avuto dei problemi fisici ed è stato costretto al ritiro. Fino a quel momento stava lottando alla grande, provando a competere contro un terraiolo di livello come Casper Ruud, ma l’azzurro si è purtroppo ritirato nel corso degli inizi del secondo set. Una mazzata durissima per Matteo, uscito quasi in lacrime.

7-5;2-0 per Ruud e l’italiano ha dovuto poi alzare bandiera bianca. Il tennista si è ritirato a causa di un problema fisico e a fine match ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti e c’è paura tra i tifosi che Berrettini possa essere alle prese con un problema fisico piuttosto lungo, le sue parole nel post gara hanno quasi commosso i tifosi e c’è grande preoccupazione. Anche una protagonista e grande amica di Matteo ha avuto belle parole nei suoi confronti. Stiamo parlando naturalmente della campionessa azzurra Jasmine Paolini.

Matteo Berrettini, messaggio da brividi della connazionale

Jasmine Paolini è stata protagonista con una grande prestazione a Roma, ha battuto in due set l’americana Stearns ed ha raggiunto la finale degli Internazionali d’Italia a Roma, un evento assolutamente dal sapore storico. Jasmine ha poi parlato cosi nel corso del post gara, raggiante per il successo e per il momento degli italiani ma ha avuto anche belle parole per Matteo:

“Sono contentissima, non so cosa dire. E’ un sogno giocarsi la finale qui in Italia, sono felicissima e tutti i tifosi mi hanno dato una grande carica. In questo momento è bellissimo far parte di questo movimento, in semifinale insieme a Lorenzo e a Jannik“, poi Jasmine ha parlato anche dell’infortunio occorso a Matteo Berrettini:

“In bocca al lupo a Matteo, speriamo che recuperi presto. Siamo un bellissimo movimento e sono felicissima di farne parte”, ha concluso la tennista. Per Berrettini c’è preoccupazione visto che l’ultimo infortunio ha toccato i muscoli obliqui e c’è paura che Matteo possa saltare il Roland Garros: al momento mancano un paio di settimane all’evento e visto quest’infortunio sarà un conto alla rovescia con l’azzurro che rischia di dover tornare direttamente