Roma in tilt domenica 18 maggio, strade chiuse e viabilità modificata: cosa succede

Le ultime settimane sono state davvero molto caotiche per quel che riguarda in generale la città di Roma. Tra sport e specialmente il Conclave con l’annuncio del nuovo Papa Leone XIV e tante interessanti novità. Una città nel panico nelle ultime settimane, la sostituzione di Papa Francesco con Papa Leone XIV e diversi fedeli che vogliono partecipare all’evento.

Abbiamo visto quanta gente ha partecipato ai funerali di Papa Francesco e poi alla fumata bianca del nuovo Papa, sono state settimane dure per l’organizzazione e per reggere tutte queste difficoltà, non è semplice e anzi i prossimi giorni potrebbero essere ancora peggiori da questo punto di vista, nello specifico una giornata in particolare. La città di Roma è letteralmente in panne e le prossime ore potrebbero essere anche peggiori.

Nella giornata di domenica 18 Maggio 2025 è prevista la prima messa a San Pietro del nuovo Papa Leone XIV, una giornata destinata a entrare nella storia recente della Chiesa. Domenica ci sarà infatti l’intronizzazione e la prima messa da parte del nuovo Papa, per l’occasione sono previsti quasi 300 mila fedeli e diverse organizzazioni internazionali, serviranno sicuramente grandi organi di sicurezza per reggere il caos di queste ore.

Roma nel caos in giornata, previsto quasi un milione di persone

La giornata di domenica 18 Maggio 2025 vedrà importanti novità e non solo per l’intronizzazione del Papa. Ci sarà la partita di calcio tra Roma e Milan, valida per il penultimo turno di serie A e poi è prevista la finale degli Internazionali d’Italia a Roma, evento che potrebbe vedere protagonisti fenomeni anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Per questo sono previste importanti novità, l’intronizzazione avverrà domenica 18 Maggio alle ore 10 a San Pietro e ci sarà cosi un incontro nel cuore del Vaticano, un evento molto atteso dai fedeli e ci saranno centinaia di migliaia che arriveranno come pellegrini. Ovviamente visto l’occasione ci saranno misure importanti e potenziamenti per l’evento. Nella fascia mattutina ci sarà un servizio di trasporto potenziato, aumenterà la frequenza della metropolitana A e B/B1.

Ci saranno poi navette straordinarie attorno alla tratta Termini-San Pietro, molti fedeli arriveranno in città e si farà di tutto per farli arrivare nel minor tempo possibile al Vaticano. Saranno intensificate numerose linee dei Bus mentre ci saranno anche diverse zone chiuse al traffico, specialmente quelle vicine al Vaticano. Il Comune userà un sistema molto simile a quello attuato per i Funerali di Papa Francesco.