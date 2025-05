Dramma Inter, ricovero d’urgenza in ospedale: ansia per un campionissimo

Mentre l’Inter si gioca le partite più importanti e decisive della stagione, al di fuori del terreno di gioco i tifosi sono in ansia, non solo per i risultati sportivi dei propri beniamini.

I fan nerazzurri sono inevitabilmente legatissimi ai calciatori che hanno preso parte all’annata storica del Triplete, traguardo leggendario scolpito nel cuore e nella mente di ogni tifosi interista. Appare quindi inevitabile che siano in ansia per le sorti di un ex totem della squadra allenata all’epoca da Josè Mourinho che ha recentemente vissuto una piccola disavventura domestica che lo ha portato dritto in ospedale.

Il riferimento è a Lucio, possente difensore brasiliano, titolarissimo di quella famigerata Inter dopo una bella fetta di carriera passata al Bayern Monaco. In Germania il verdeoro si è formato su buoni livelli ma è a San Siro che ha toccato l’apice della propria vita sportiva andando a vincere da protagonista il Triplete.

L’eroe del 2010 è stato ricoverato giovedì nell’ospedale di Brasilia nel reparto di terapia intensiva, il tutto con ustioni in varie parti del corpo a seguito di uno sfortunato incidente domestico. Attraverso un comunicato è stata la stessa struttura a rassicurare i fan evidenziando che Lucio è “stabile, cosciente e sotto osservazione costante”.

L’ex Inter Lucio ricoverato per ustioni: tifosi in ansia

Momenti di ansia e paura quindi quelli vissuti dal 47enne brasiliano che si è ritirato dal calcio giocato nel 2020. In carriera ha anche difeso per ben 11 anni dal 2000 al 2011 i colori della Nazionale con oltre 100 presenze, un Mondiale vinto e due Confederations Cup.

Tra Inter e Bayern ha quindi vinto tutto in termini di club impreziosendo una carriera a dir poco meravigliosa e di certo complessa da imitare. Il centrale di Planaltina peraltro appena un mesetto fa aveva parlato della sua bella esperienza in nerazzurro ai microfoni di ‘Absolut Fußall’: “All’Inter ho raggiunto un traguardo che avevo sempre sognato: vincere la Champions League. Il 2010 è stato un anno straordinario, con il triplete e la vittoria della Coppa del Mondo per club FIFA”.

All’Inter quindi ricordi e traguardi indelebili per uno degli eroi dell’indimenticabile Triplete che però oggi si ritrova sfortunatamente a combattere con un problema che lo ha portato dritto al ricovero in ospedale. Ad ogni modo il comunicato da parte della struttura di Brasilia rassicura leggermente i tifosi che sperano di rivedere presto il suo sorriso.