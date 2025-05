Il Paradiso delle Signore perde una protagonista assoluta: lascia il cast

Sono ormai anni che va avanti sui canali Rai ed ha un grandissimo successo. Milioni di fan seguono quotidianamente il programma Il Paradiso delle Signore, serie tv ambientata negli anni ’50 che racconta le vicende in un negozio di abbigliamento chiamato Il Paradiso delle Signore e parliamo di una serie che ha ottenuto notevole successo.

Le prime stagioni Rai andarono in onda in prima serata, ma dopo due stagioni l’emittente ha deciso di puntare sulla fascia pomeridiana, e va in scena solitamente (e all’incirca) il pomeriggio dalle ore 16 ed ha ottenuto un discreto successo. Manca poco ed andrà in scena la decima stagione, c’è grande attesa per questa nuova edizione della serie che inizierà ufficialmente nel mese di Settembre.

Come di consueto anche nella decima serie de Il Paradiso delle Signore ci saranno nuovi arrivi e clamorosi addii ma ovviamente il programma continua ad avere un grande interesse alle spalle. C’è grande curiosità e arrivano le prime indicazioni su cosa potrebbe accadere nella prossima serie, mancano ancora diversi mesi ma ci sono alcuni rumors su chi resterà e chi invece saluterà definitivamente la nota serie Tv. E un addio avrebbe letteralmente del clamoroso.

Il Paradiso delle Signore, l’addio lascia i fan increduli

Era nell’aria ma ora purtroppo è confermato. Il Paradiso delle Signore vedrà un clamoroso addio, ovvero quello di Clara. L’attrice Elvira Camarrone, che interpretava il ruolo di Clara Boscolo e lo faceva ormai da diverse stagioni, lascia ufficialmente il Paradiso delle Signore, lo ha comunicato la stessa donna e ha svelato che ha preso questa decisione per intraprendere una nuova avventura dedicandosi al ciclismo.

Elvira, come riporta anche Fanpage, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per raccontare il suo personaggio nel Paradiso delle Signore: “Tre anni fa ho iniziato a vestire i panni di Clara e non avrei mai immaginato quanto questo personaggio, inizialmente cosi distante da me, sarebbe diventato una parte cosi importante del mio cammino”. La ragazza ha raccontato tutto ciò ed ha parlato di questo programma come una vera e propria famiglia per lei ed è quindi un addio molto doloroso.

Ma non solo perchè ci sono anche alcune conferme che resteranno nel cast del Il Paradiso delle Signore. Ad esempio confermati Massimo Cagnina nel ruolo di Ciro Puglisi, poi Pietro Masotti nel ruolo di Marcello Barbieri ed ovviamente Vanessa Gravina, sempre tra le protagoniste come la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo.