Attenzione a non posizionare mai il tavolo da pranzo in questo modo: i rischi sono piuttosto seri

Nessuno lo immagina ma per non correre rischi è importante non posizionare mai in questo modo il tavolo da pranzo: si possono correre dei rischi anche seri.

Per rendere una casa realmente equilibrata, perfetta e per permettere a tutti gli elementi di poter essere i armonia gli uni tra gli altri, non servirà soltanto sceglierli con cura basandosi ovviamente sul proprio gusto personale, ma sarà altrettanto importante basarsi su alcune ‘regole’ fondamentali che aiuteranno a rendere tutto perfettamente in linea.

E affinché tutto questo possa essere davvero possibile, esiste un’antica disciplina cinese che permette di equilibrare gli spazi e di creare ambienti in cui possa circolare liberamente l’energia positiva. Il nome di questa disciplina è il Feng Shui, che significa letteralmente “vento e acqua”, e si occupa di armonizzare l’ambiente in cui viviamo per favorire benessere, prosperità e salute. Si basa sull’idea che tutto nell’universo è attraversato da un’energia vitale chiamata Qi (o Chi), che può fluire in modo più o meno armonico a seconda di come sono disposti spazi, oggetti e colori.

Secondo il Feng Shui mai posizionare il tavolo da pranzo in questo modo

Il Fengh Shui si basa su 5 principi fondamentali, che mirano a migliorare l’energia positiva in casa. Fra questi 5 punti focali c’è anche l’orientamento e direzioni, ossia che puntare sulla posizione della casa, delle stanze e dei mobili rispetto ai punti cardinali è cruciale per favorire il benessere. Quindi, la corretta disposizione dei mobili è molto importante per favorire il fluire dell’energia.

Ebbene, per il Feng Shui c’è un ambiente ritenuto particolarmente importante e dove sarà necessario che tutto sia sistemato secondo le sue regole. Infatti, la decorazione della sala da pranzo sarà uno dei punti chiave per raggiungere l’armonia. Ma cosa c’entra quindi in tutto questo il tavolo da pranzo?

Il Feng Shui è strutturato attorno a cinque elementi: fuoco, legno, terra, metallo e acqua, che devono essere in egual proporzione per creare un ambiente armonioso e tranquillo ed evitare la presenza di energie negative. Quindi tutto ciò vuol dire che anche il tavolo da pranzo dovrà essere posizionato in modo strategico, infatti, se si andrà a sistemare con un lato poggiato alla parete, l’atmosfera risulterà stagnante o carica di energia, che non potrà fluire liberamente e di conseguenza ciò comporterà tutta una serie di eventi negativi. Inoltre, meglio puntare su un tavolo rotondo o rettangolare, che favoriscono il defluire del Chi e sistemarlo direttamente al centro della stanza.