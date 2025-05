Italia in ginocchio, arriva un nuovo ciclone: sarà impossibile uscire di casa questo giorno

Brutte notizie in Italia e il meteo potrebbe nuovamente peggiorare nelle prossime ore. Occhio a cosa succede, cittadini in allerta.

Siamo ormai verso la fase finale di Maggio e paradossalmente questo mese non sta mantenendo le attese ed anzi c’è un peggioramento climatico. Solitamente in questo periodo dell’anno fa già molto caldo in Italia e invece in realtà ora non è cosi, il meteo sembra nuovamente peggiorare, fa davvero di rado caldo e vediamo invece un clima particolarmente fastidioso.

Per chi ha già fatto il cambio stagione non è un gran periodo, capita di essere acciaccati dopo questo costante caldo freddo che ci tormenta e, se qualcuno pensava che il meteo potesse cambiare nei prossimi giorni, beh si sbagliava di grosso. Le previsioni Meteo sono tutt’altro che rassicuranti e l’Italia rischia di crollare nuovamente, il maltempo sembra essere alle porte.

Questo weekend è leggermente migliorata la situazione e in molti pensavano che fosse solo un avviso per avvicinare l’estate. Le cose però non sono affatto cosi e la situazione rischia nuovamente di peggiorare, la prossima settimana è previsto un nuovo ciclone che mette in allerta tutto il nostro paese. Andiamo a vedere meglio cosa significa e cosa rischiano i cittadini nostrani. Una situazione abbastanza particolare.

Ansia per il meteo in Italia, un nuovo ciclone tormenta i cittadini

Questa settimana il nostro paese è stato alle prese con il ciclone Ines, un ciclone che ha sicuramente messo in allerta e spaventato l’intero paese, specialmente al Sud Italia (tra Puglia e Sicilia in particolare). In molti si chiedono dove sia finita la Primavera e che al momento non c’è neanche l’ombra di avvicinamento dell’estate, un estate che rischia di non arrivare proprio nel mese di Maggio e la prossima settimana potrebbe avvenire anche di peggio.

L’inizio settimana dovrebbe garantire ottimismo e bel tempo tra lunedi e martedi, poi però da martedi pomeriggio ci sarà un aumento graduale delle nubi, specialmente da Nord Ovest e la situazione precipiterà per tutto il Centro Nord. Tra pomeriggio e sera la situazione potrebbe vedere un abbassamento delle temperature e un freddo abbastanza inaspettato. Mercoledi 21 Maggio è previsto un nuovo ciclone con piogge forti per tutto il Nordovest, e poi ci saranno temporali pesanti anche in Sardegna.

Fino al weekend le cose dovrebbero andare meglio per il Centro-Sud mentre al Nord sono previsti nuovi costanti rovesci, a partire dalla Toscana fino a salire per tutte le regioni. Nel weekend occhio al possibile maltempo anche verso la Campania.