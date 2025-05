Forse non lo sai, ma è così che i supermercati ti fanno spendere di più: ecco perché lo scontrino è sempre alto

Il caro vita di questi ultimi anni ha messo dura prova tantissime famiglie, che, magari essendo anche monoreddito non riescono realmente ad arrivare a fine mese. Anche una cosa semplice, come fare la spesa, è diventata complicata e spesso ci si troverà a dover fare davvero i conti prima di poter acquistare una cosa piuttosto che un’altra. Un periodo che mette davvero a dura prova e che al momento non sembra avere una via conclusiva.

Inoltre, a peggiorare la situazione si mette anche una strana questione, ossia, che ogni volta che ci si reca al supermercato anche solo per comprare ‘giusto un paio di cose’, si esce con uno scontrino lunghissimo e con il portafogli ormai vuoto. Ma esattamente perché accade questo, siamo davvero incapaci di gestire le nostre finanze? La risposta è al quanto complessa, ma una cosa è certa, dietro a scontrini chilometrici ci sono strategie ben precise adottate dai supermercati.

Ecco come i supermercati ci fanno spendere di più: ci caschiamo tutti i giorni

È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di entrare al supermercato magari per prendere solo il pane o solo la cena e di uscirne con 3-4 buste piene di cibo, che poi magari nemmeno realmente ci serviva. Quando questo accade, attribuiamo a noi stessi la colpa, ma in realtà è che noi siamo le prime vittime di un sistema ad hoc e ben studiato proprio per invogliarci a spendere di più.

Si tratta di strategie studiate dagli esperti del settore e che, una volta messe in pratica invoglieranno, inconsapevolmente, il cliente a spendere di più. Il primo trucco è quello di posizionare le confezioni d’acqua in prossimità delle casse, così facendo per poterne prendere una si sarà costretti a girare l’intero supermercato, consapevoli che qualche altra cosa si acquisterà. Un altro trucco è quello di mettere prodotti di marca a vista d’occhio, in questo modo, invogliati dai colori e spesso anche dalle offerte, si andrà a prendere esattamente ciò che vogliono loro.

Gli interni dei supermercati sono accoglienti sia d’inverno che in estate, creando una temperatura gradevole, che invoglierà il cliente a passare qualche minuto in più al suo interno, finendo poi per acquistare più del necessario. Si cambiano i posti di frequente per spingere il cliente a girare tra le corsie per trovare ciò che gli serve e nel frattempo per fargli mettere altro nel carrello. Per lo stesso motivo, prodotti come sale, zucchero e farina, che in genere costano solo pochi euro, verranno ‘nascosti’ nei punti più improbabili. Insomma, più tempo faranno passare nel supermercato e più gli scontrini saranno lunghi e alti.