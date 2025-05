Gasperini-Scalvini insieme in un’altra Big di Serie A: colpo scudetto

La Roma si guarda intorno per il futuro in panchina. Il nome di Gasperini aleggia sui capitolini e potrebbe portare con se un nerazzurro

Il campionato di Serie A è ormai arrivato agli sgoccioli con la maggior parte dei verdetti che arriveranno solo con l’ultimo turno in programma nei prossimi giorni.

Dalla lotta scudetto tra Napoli e Inter a quella salvezza che vede coinvolte squadre come Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona fino ad arrivare alla battaglia per il quarto posto che vale la Champions League. Chi ha invece chiuso tranquillamente il proprio campionato è l’Atalanta che ha trovato per l’ennesima volta la qualificazione per la massima competizione europea.

Gasperini ha quindi portato a compimento ancora una volta l’obiettivo della stagione della Dea, che festeggerà il tutto nell’ultimo turno di campionato di fronte ai propri tifosi in attesa di capire quale sarà il futuro dello stesso allenatore. Il tecnico nerazzurro non prende posizioni specifiche e nel nel post partita di Genoa-Atalanta ha provato a sviare le domande sul suo destino: “Stasera non è il momento giusto, siamo molto preparati a chiudere il campionato domenica in casa col nostro pubblico perché queste stagioni vanno festeggiate molto bene”.

Gasperini è tra gli allenatori attorno a cui c’è maggiore curiosità per ciò che concerne il prossimo futuro. Il contratto con i bergamaschi è in scadenza a giugno 2026 ma i nerazzurri potrebbero anche optare per un leggero prolungamento di un anno che rimischierebbe le carte.

In questo quadro confuso, nel quale il futuro di Gasperini appariva da tempo lontano dall’Atalanta, si inserisce ancora una volta la Roma a caccia da diverse settimane del post Claudio Ranieri.

Calciomercato Roma, Gasperini ‘porta’ il colpo: idea Scalvini

Ranieri ha incassato l’ultimo caloroso abbraccio del proprio pubblico da allenatore, prima di andare a chiudere la stagione nel prossimo fine settimana in quel di Torino.

Poi ci sarà spazio solo per pensare al futuro della panchina che potrebbe passare proprio da un matrimonio con Gian Piero Gasperini. Nel caso in cui a Roma dovesse arrivare l’attuale condottiero dell’Atalanta, i giallorossi potrebbero anche provare a piazzare un colpo in difesa.

Il nome forte potrebbe essere quello di Giorgio Scalvini, talentuoso centrale classe 2003 reduce però da una stagione praticamente quasi del tutto ai box a causa di un brutto infortunio. Solo 8 presenze complessive tra campionato e coppe per il 21enne di Chiari che ha tutta l’intenzione di provare a rilanciarsi ad alti livelli dopo mesi estremamente bui.

La Roma e il suo mentore Gasperini potrebbero quindi rappresentare una potenziale chance interessante nonostante il contratto con la Dea ancora in essere fino al 2028.