Lascia la Juve ma resta in Serie A: vola nella capitale per 3,5 milioni

Al netto dell’ultima e decisiva partita contro il Venezia, la stagione della Juventus non si esaurirà con la chiusura del campionato di Serie A. I bianconeri infatti dovranno poi scendere in campo per il Mondiale per Club.

Tudor lavora su quello che è il presente, con l’ultimissima uscita stagionale utile al raggiungimento dell’obiettivo Champions League, poi ci sarà modo e tempo per valutare il futuro di alcuni calciatori in vista degli impegni ufficiali del mese di giugno. I ritmi sono serrati ma i bianconeri iniziano già a ponderare le prossime mosse valutando anche alcuni possibili rientri dai prestiti come quello di Daniele Rugani che ha vissuto una stagione particolare all’Ajax.

Il difensore italiano potrebbe essere preso in considerazione dai bianconeri per il Mondiale per Club, fermo restando che il suo destino è ancora tutto da decifrare. A tal proposito nelle scorse settimane l’agente Davide Torchia a Calciomercato.it su JuveZone aveva ammesso: “Nella situazione attuale siamo spettatori del fatto che la Juventus deve analizzare bene le sue cose, con l’allenatore che ci sarà o se continuerà con Tudor io sarei contento. Prima di tutto la Juventus deve valutare chi gli serve e chi non gli serve dei giocatori che hanno in prestito, poi i club magari potrebbero chiedere un piccolo corrispettivo per la chiusura anticipata del prestito”.

Con l’Ajax per Rugani è arrivata la delusione cocente del campionato perso al fotofinsh per mano del PSV, ma presto sarà tempo di pensare al prossimo futuro. Il rientro in Italia potrebbe essere la strada giusta.

Calciomercato, un ex Juventus per la Lazio: pronti 3,5 milioni

Al netto dell’eventuale rientro alla Juventus Rugani potrebbe anche intraprendere un altro tipo di strada, pur facendo ritorno in Serie A.

Non è infatti da escludere che il centrale classe 1994 possa trovare sistemazione nella capitale con la Lazio potenzialmente interessata al suo cartellino. I biancocelesti sono ancora impegnati in una complessa lotta Champions League con Roma e soprattutto Juventus, al netto delle chance residue sempre più basse.

I capitolini potrebbero decidere di allungare le rotazioni difensive con l’ingresso di un altro centrale d’esperienza come Rugani che ad Amsterdam ha ritrovato un minimo di continuità dopo anni da seconda linea alla Juventus. I biancocelesti potrebbero mettere sul piatto circa 3,5 milioni di euro per il cartellino del 31enne di rientro dall’Ajax in scadenza di contratto nel 2026.