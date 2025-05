È allerta meteo, attesi temporali e grandine in questo giorno: cresce la preoccupazione

Dopo un periodo incerto con condizioni meteorologiche variabili, contraddistinte dall’alternanza di sole e pioggia, le previsioni parlano di un imminente peggioramento del tempo. Una nuova perturbazione è in arrivo e porterà con sé un’ondata di maltempo destinata a destare preoccupazione. Le previsioni indicano infatti il sopraggiungere di temporali di forte intensità.

Ad accompagnarli ci saranno piogge abbondanti, raffiche di vento e possibili grandinate. C’è preoccupazione soprattutto per una giornata in cui l’instabilità dello scenario meteorologico rischia di manifestarsi con fenomeni che potrebbero risultare particolarmente violenti e localizzati specialmente nel corso del pomeriggio e della serata.

Instabilità atmosferica e forti contrasti termici favoriranno la formazione di intensi sistemi temporaleschi. Da parte delle autorità competenti è in corso un attento monitoraggio in modo da seguire da vicino l’evoluzione della situazione che potrebbe tradursi in un’allerta meteo per le zone maggiormente esposte.

Allerta meteo, ecco dove e quando sono attesi temporali e grandine

MeteoToscana lancia l’allarme maltempo per quanto riguarda la settimana appena iniziata, da lunedì 19 fino a domenica 25 maggio. Il cattivo tempo è pronto a ripresentarsi in Toscana dopo un inizio ancora tendenzialmente stabile, con correnti di scirocco, temperature in aumento e cieli perlopiù velati. La situazione però appare destinata a cambiare velocemente.

È atteso infatti un brusco peggioramento per la giornata di martedì 20 maggio, specialmente tra pomeriggio e sera. È in arrivo una perturbazione ben organizzata che si accompagnerà a precipitazioni e temporali anche di forte intensità su gran parte del territorio della Toscana. Appare molto probabile che la Sala operativa della Protezione civile regionale emetta una allerta meteo.

Stando agli ultimi dati disponibili, il tempo dovrebbe ancora essere variabile nella mattina di martedì. Le prime piogge coinvolgeranno soprattutto le provincie meridionali della Toscana, in particolare Siena e Grosseto. Tuttavia il fronte perturbato entrerà nel vivo soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio e della sera.

Si attendono i temporali più intensi nelle province della Toscana nord-occidentale (Massa Carrara e Lucca). Ma saranno colpite anche le aree occidentali, con un coinvolgimento di Pisa, Livorno e Grosseto. I temporali dovrebbero poi spostarsi verso le province centrali (Pisa, Livorno e Firenze). Non esclusi fenomeni violenti, con grandine e raffiche di venti e cumuli significativi di pioggia anche in breve tempo.

Nel corso della notte il maltempo dovrebbe attenuarsi. Piogge residue rimarranno nelle aree orientali della Toscana. La giornata successiva sarà caratterizzata da un tempo instabile, con possibilità di nuovi temporali nelle zone interne e con un leggero calo delle temperature.