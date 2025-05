Lo sport italiano dice addio a una leggenda assoluta, tifosi distrutti

I tifosi di tutta Italia salutano quella che è una vera e propria leggenda dello sport tricolore che ha deciso di chiudere una carriera lunga e gloriosa.

Stefano Tempesti, storico portiere della Nazionale di pallanuoto, ha deciso di appendere la calottina al chiodo mettendosi alle spalle un trentennio di enormi successi che lo hanno fatto entrare di diritto nella storia dello sport italiano.

Si è quindi chiusa un’era con l’addio all’attività agonistica da parte di un vero e proprio simbolo entrato nel cuore dei tifosi che non hanno perso tempo, facendogli sentire enorme calore soprattutto sui social. Il classe 1979 ha raccolto in carriera traguardi ragguardevoli: argento alle Olimpiadi di Londra 2012, bronzo a Rio 2016, Campione del Mondo nel 2011, ma anche la bellezza di 14 scudetti con la Pro Recco, oltre 13 Coppe Italia, 5 Champions League, prima di chiudere il cerchio con l’Ortigia dove ha portato il suo bagaglio d’esperienza.

A tal proposito l’ormai ex campione ha ammesso: “Ho esordito contro l’Ortigia e chiudo con l’Ortigia. È stato un viaggio bellissimo, ora è tempo di guardare oltre”. Questo il commento di Stefano Tempesti dopo la sua ultima partita casalinga con l’Ortigia, che ha visto il portierone di Prato essere ancora una volta decisivo nel successo per 9-6 in gara 2 contro la Vis Roma, per la finale per il settimo posto dell’attuale A1.

Si chiude un’era dello sport italiano: Stefano Tempesti dice addio

L’ultimo graffio di una carriera memorabile è quindi arrivato, con i tifosi che non hanno perso occasione per fargli sentire tutto l’amore e il supporto al culmine di un’avventura leggendaria.

Già nelle scorse settimane lo stesso Tempesti, che ha messo a referto anche oltre 320 presenze in Nazionale, aveva annunciato il suo addio con un video su Instagram.

All’interno un messaggio d’addio che ha commosso i tifosi: “È appena terminata la regular season, abbiamo appena giocato con il Posillipo e penso sia doveroso, a questo punto, fare un annuncio: ho deciso, insieme alle persone a me più care, che questo sarà il mio ultimo anno, la mia ultima stagione da atleta professionista, da portiere dell’Ortigia”.

Ed ancora: “È una scelta che prendo con una grande serenità d’animo. La prendo grazie al fatto che sono circondato da persone che mi vogliono bene. Sento di essere ancora un portiere che può dire la sua, che può fare la differenza, però penso che ci voglia anche un po’ di intelligenza nel capire quando è il momento di farsi da parte, e quel momento è giunto”,