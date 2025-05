5 tagli di capelli che ringiovaniscono e snelliscono il viso dopo i 50: sono freschi e sbarazzini

Come togliersi subito da dosso almeno 10 anni con questi tagli di capelli alla moda: freschi, sbarazzini e perfetti anche per l'estate.

I capelli sono sicuramente un aspetto importante della nostra persona. Un vero e proprio bigliettino da visita, dato che sono tra le prime cose che si notano. Ecco perché sarà davvero importante che siano sempre in perfetto ordine, ma che soprattutto aiutini a valorizzare quello che il proprio viso, tenendo conto anche dell’età.

A differenza di quello che si possa pensare, da non esperti del settore ovviamente, non tutti i tagli si addicono alla propria persona e in particolare alla forma del viso. Infatti, se alcuni look tendono a valorizzare e a donare un aspetto più giovani, altri invece non fanno altro che aggiungere anni in più rispetto alla propria età. Ecco che quindi, è importante capire quali sono i tagli su cui puntare sei dopo i 50 anni si vuole apparire più giovani.

5 tagli di capelli sui cui puntare per perdere subito 10 anni

I capelli sono un aspetto davvero molto importante della nostra persona, completano la figura, donano un senso di ordine e di pulizia e ovviamente aiutano anche a valorizzare il viso soprattutto. Proprio per questo, sarà opportuno rivolgersi sempre a professionisti che saranno in grado di scegliere il taglio più adatto al proprio viso, permettendo così di ottenere subito un aspetto più giovane e anche sbarazzino.

Scegliere il taglio di capelli giusto e seguire le tendenze che meglio si adattano alla forma del proprio viso può rappresentare una vera e propria rinascita estetica. E visto che l’estate ormai di avvicina e si sente spesso il bisogno di darci un taglio nel vero senso della parola, perché non optare fra questi 5 tagli, perfetti per togliersi subito 10 anni da dosso e per donare un aspetto fresco e sbarazzino:

Caschetto ondulato: si tratta di un tagli semplicissimo che incornicia il viso ma allo stesso tempo dona volume e movimento. I capelli sono lunghi fino alla mascella ed è ideale per addolcire i lineamenti e conferire un aspetto giovanile. Perfetto se si hanno pochi capelli; Corto pixie: unisce la praticità del classico pixie a una maggiore lunghezza sulla parte superiore per creare volume. È perfetto per i capelli fini, poiché la lunghezza extra sulla parte superiore dona una sensazione di maggiore corposità; Caschetto lungo: si tratta di un grande classico che non tramonta mai. Addolcisce i lineamenti ed incornicia il viso; Caschetto invertito: è un taglio che prevede capelli più corti dietro e più lunghi avanti. Ideale per chi ama osare e dona movimento e definizione; Taglio shaggy: ideale per chi ha capelli ricci e ama le onde, il movimento conferito ai capelli dona dinamismo e movimento ed è un taglio perfetto per chi ha capelli con poco volume.

Ecco quindi 5 tagli su cui puntare per ottenere subito un look giovane, fresco e sbarazzino. In questo modo si sarà subito più giovani.