Farfalline in dispensa, quest’anno non mi faccio fregare: uso questo metodo e non getto via più nulla

È questo il metodo efficace per allontanare una volta e per sempre le farfalline dalla dispensa: ho smesso di gettare via i cibi e ora è sempre tutto in ordine.

Con l’arrivo del caldo e della bella stagione, ritorneranno a farci visita tutti quei piccoli insetti che nei mesi invernali erano completamente spariti. La maggior parte di questi, seppur non rappresentino un reale pericolo per noi, sono piuttosto fastidiosi ed averli in casa non è di certo un piacere. Zanzare, mosche, formiche, scarafaggi, api e vespe, sono solo alcuni di questi piccoli esserini che verranno a farci compagnia.

Oltre agli insetti appena menzionati, c’è un’altra specie che rappresenta un vero e proprio incubo e che, una volta entrati in casa è davvero difficile da riuscire a mandare via, stiamo parlando delle tanto temute farfalline della dispensa. Questi esserini piccolissimi, riescono a creare delle vere e proprie infestazioni e a contaminare tutto il cibo che abbiamo conservato al suo interno.

Ecco la strategia giusta per allontanare per sempre le farfalline della dispensa

Le farfalline della dispensa, sono insetti piccolissimi di varie specie, come ad esempio la tignola del cibo, o la tignola fasciata del grano, che amano nutrirsi e deporre le loro uova all’interno di cibi secchi come farina, pasta, legumi, cereali, biscotti etcc.. Si tratta di tutti prodotti che in genere abbiamo in dispensa e che, se infestati devono essere immediatamente gettati via. Ecco perché per evitare che questo accada ancora, si dovranno adottare delle piccole misure precauzionali, affinché s’impedisca una nuova infestazione.

Nel momento in cui ci si accorge che c’è un’infestazione in atto, purtroppo la prima cosa da fare è gettare via tutti i cibi aperti e che possono essere stati contaminati dalle farfalline. Dopo aver buttato tutto via, la cosa importante è sistemare all’interno di appositi contenitori di plastica tutti i pacchi aperti che si sono salvati e chiuderli accuratamente. Fare questo anche con quelli chiusi, in modo tale da preservarne freschezza e qualità. Passare quindi a dare una ripulita ai ripiani della dispensa e per farlo basterà preparare un mix con acqua tiepida e aceto, che, oltre a pulire, disinfetta e neutralizza i cattivi odori.

Una volta che tutto sarà ben ripulito, sarà molto importante lasciare asciugare i ripiani, per evitare che si possa creare dell’umidità. Una volta che tutto sarà pronto, allora si potrà riordinare la dispensa, sistemando cona cura tutti i barattoli preparati in precedenza. Ma non finisce ancora qui, perché, per evitare che le farfalline facciano nuovamente la loro comparsa si potranno sistemare delle foglie di alloro nei vari ripiani che fungono da repellente naturale contro questi insetti. Ed ecco che la dispensa non solo sarà pulita e in ordine, ma sarà anche al sicuro da una nuova infestazione.