Ora è in offerta da Lidl: costa meno di 4 euro e ti regala un’estate da sogno

La bella stagione è alle porte e con l’arrivo dell’estate la nota catena Lidl è pronta a sorprendere ancora una volta la sua clientela con un’offerta imperdibile. Si tratta di un accessorio pratico e funzionale. Ma la cosa ancora più interessante è il prezzo: l’articolo infatti è disponibile a meno di 4 euro. Parliamo di un prodotto semplice da installare e usare,

Questo accessorio insomma promette di regalarci un’estate decisamente più confortevole. Realizzato con materiali leggeri ma resistenti, il montaggio di questo accessorio non presenta particolari complicazioni, Non serviranno attrezzi o interventi invasivi, il che ne fa una soluzione ideale anche per chi vive in una casa in affitto.

Questo prodotto reperibile nei tanti punti vendita Lidl costituisce una scelta pratica e intelligente per chi vuole prepararsi all’estate imminente con un investimento davvero di portata minima ma che può fare una grande differenza soprattutto nelle calde sere d’estate. Approfittare di questa offerta potrà regalarci una stagione estiva più serena.

Offerta Lidl a meno di 4 euro per garantirsi un’estate serena

Dici estate e pensi subito a serate con le finestre spalancate e le solite zanzare in agguato, pronte a bucherellarci con le loro punzecchiature. Per evitare che la nostra pelle somigli presto a un campo di battaglia la zanzariera magnetica per porte di Lidl può darci davvero una grossa mano. Economica e facile da montare, è una di quelle soluzioni che possono rivelarsi indispensabili.

Si monta velocemente e non servono viti o fori. Soltanto un po’ di nastro adesivo. La zanzariera magnetica Lidl si compone di due teli leggeri ma resistenti (ognuno dei quali grande 50 per 220 centimetri) che si applicano sulla porta senza perforare nulla. Per montarla serviranno soltanto una striscia adesiva da un metro (già compresa nella confezione) e dieci pad per fissarla al telaio.

La chiusura magnetica della zanzariera evita aperture indesiderata. Si tratta di un prodotto traspirante, che permette l’entrata dell’aria ma non quella di ospiti sgraditi (come le zanzare). La zanzariera magnetica sarà disponibile a partire da giovedì 22 maggio nei punti vendita Lidl. Chi usa l’app Lidl Plus potrà portarsela a casa al prezzo speciale di 3,99 euro.

Per tutti gli altri il prezzo resta comunque molto conveniente (4,99 euro). Nella confezione troveremo due teli da 50 x 220 cm, un nastro adesivo da un metro e dieci pad adesivi che serviranno a fissare saldamente la zanzariera al telaio della porta. Il colore della zanzariera è il nero. Questo prodotto è progettato per funzionare con vari tipi di porte (ingresso di casa, cucina, accesso al balcone).