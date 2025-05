Sinner deve arrendersi anche al Roland Garros: apoteosi Alcaraz

Il primo set tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e il numero due Carlos Alcaraz è ben impresso tra gli spettatori del Masters 1000 di Roma che – dagli spalti o in tv – hanno visto una grandissima battaglia e vincere lo spagnolo 7-6 al tiebreak, dopo aver annullato tra l’altro due set point. Grande incertezza con Sinner che ci ha provato e si è dovuto arrendere solo dopo, crollato nel secondo parziale che ha regalato cosi la vittoria al campione di Murcia.

Per il tennista di San Candido una buona prova comunque, è arrivato in finale dopo tre mesi di assenza dal circuito ed ha dimostrato subito di poter essere competitivo con chiunque. Ora però c’è il grande evento, tra pochi giorni comincerà il Roland Garros e Sinner spera nell’impresa, poter vincere questo evento per la prima volta in carriera e fare la storia.

La vittoria a Roma cosi come tutte le altre sulla terra battuta certifica il come Alcaraz resti il grande favorito per Parigi, lo spagnolo ha l’opportunità di difendere il titolo ed anche i bookmakers hanno espresso la propria opinione su chi alla fine alzerà il trofeo. Carlos parte favorito, ma non di tantissimo: andiamo a vedere nello specifico le quote e chi può mettere in difficoltà i primi due fenomeni del tennis mondiale.

Alcaraz e Sinner, continua la battaglia senza fine

Per i bookmakers Alcaraz è il favorito per il Roland Garros e riuscirà quindi a difendere il titolo vinto l’anno scorso su Novak Djokovic. La vittoria del campione di Murcia è quotata a solo 2.25 ma Jannik Sinner non è molto distante ed anzi la sua vittoria nel torneo è quotata 2.50 la posta. Insomma per i book il vincente del Roland Garros uscirà tra loro due, nettamente favoriti su tutti gli altri. Diversa invece la situazione dal terzo in poi e le loro quote sono piuttosto alte.

Ad esempio il tedesco Alexander Zverev, un tennista che ha fatto spesso grandi prove a Parigi e che è stato in diverse occasioni molto competitivo stavolta è quotato addirittura a 7, di poco avanti al pluridecorato campione Novak Djokovic la cui vittoria è data a ben 8 volte la posta. Il campione serbo non vince tornei da tempo e riuscire a conquistare un titolo su terra in tre su cinque set appare abbastanza improbabile.

Abbastanza indietro tutti gli altri, quotato a 10 c’è il norvegese Casper Ruud che ha sempre ben figurato su terra ed ha ottenuto anche la finale a Parigi ma non ha mai vinto questo torneo. E’ reduce dalla vittoria nel Masters 1000 di Madrid, a 15 quotati Draper e Tsitsipas mentre il nostro Lorenzo Musetti, protagonista di un’ottima avventura anche a Roma è quotato a 25, insieme ai giovani talenti Fonseca e Rune.