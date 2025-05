Lacrime per Marino Bartoletti, gravissimo lutto nello sport italiano

Quando una persona viene a mancare è sempre una bruttissima notizia e questo va al di là dell’età e del rapporto che abbiamo con essa. Allo stesso tempo se questa persona è stata per noi come un’eroe l’eco di questo lutto diventa sempre più grande e fa diventare affranti milioni di fan. Nelle ultime ore il mondo dello sport è stato colpito da un drammatico lutto, il giornalista Martino Bartoletti ha commentato affranto sui propri canali social.

Uno sportivo che ha dato tanto al suo sport e ha fatto tanto per l’Italia, rappresentandola sempre nel migliore dei modi, dimostrando tutto il suo talento. Nelle ultime ore se ne è andato all’età di 87 anni il grandissimo campione di pugilato italiano Nino Benvenuti, leggenda del mondo del pugilato tra gli anni ’60 e gli anni ’70 e ciò testimonia tutto il suo talento. Un campione che ha detenuto tantissimi record.

In primo luogo Benvenuti è stato l’unico pugile italiano a diventare campione mondiale di due categorie di peso differenti (Medi e superwelter) e basta pensare che nella storia solo altri 9 atleti sono riusciti a fare questa impresa. Inoltre Nino Benvenuti è stato l’unico italiano a vincere il premio di Fighter of the Year (lottatore dell’anno) e questo evidenzia tutta la sua straordinaria carriera. Un terribile lutto per l’intero sport italiano. In molti hanno espresso il proprio cordoglio e particolarmente toccante è stato il messaggio del giornalista Marino Bartoletti.

Lutto improvviso in queste ore, il messaggio di Marino Bartoletti è commovente

Negli anni abbiamo visto e apprezzato il giornalista Rai Marino Bartoletti, bravo in tutto e per tutto e particolarmente caparbio a cimentarsi in diversi sport, e tra questi anche il pugilato. Attraverso il suo canale Instagram Marino Bartoletti ha voluto dare un ultimo saluto con un messaggio di cordoglio per la morte del campione azzurro, ecco le sue parole:

“Se n’è andato a 87 anni Nino Benvenuti, una leggenda di queto paese (Paese che ha profondamente amato). Il rapporto che ho avuto con lui renderebbe inadeguata in questo momento ogni possibile forma di rievocazione” e poi Marino rilegge un messaggio che rilasciò in occasione del compleanno per i suoi 80 anni:

“A detta di molti è stato il più grande pugile italiano. A detta di tutti è stato uno dei più grandi campioni del pugilato mondiale di ogni epoca. Ma non è questo il punto. Giovanni Benvenuti è stato ed è soprattutto un grande italiano”, solo l’inizio di un lunghissimo messaggio per apprezzare il noto campione.